Hướng dẫn sử dụng thiết bị gia đình để tránh tăng “sốc” tiền điện

Thời gian này Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, khiến cho nhu cầu sử dụng điện năng tăng đột biến. Để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng ''sốc'' do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, việc sử dụng các thiết bị điện hợp lý và thông minh là rất quan trọng. Điều quan trọng nhất để các hộ gia đình sử dụng thiết bị công nghệ trong nhà tiết kiệm điện năng là lựa chọn thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hay thiết bị sở hữu công nghệ Inverter, tivi với đèn chiếu màn hình Led, các bóng đèn chiếu sáng Led tiết kiệm điện,.. Thời điểm này, có lẽ điều hòa là thiết bị được sử dụng nhiều nhất, bởi vậy để tiết kiệm điện năng nhất có thể người dùng nên để ở mức nhiệt từ 26 đến 28 độ C. Việc thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng hay lựa chọn chế độ ''Dry'' cũng sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của máy lạnh đi nhiều lần. Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp. Gió từ quạt sẽ giúp lưu thông không khí trong phòng nhanh hơn và phân bố khí mát từ điều hòa đều hơn, giúp rút ngắn thời gian sử dụng điều hòa và tiết kiệm tối đa điện năng. Đối với việc sử dụng tủ lạnh, nên để nhiệt độ hợp lý theo mùa vì cứ lạnh hơn 10 độ C là tốn thêm 25% điện năng. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra gioăng cao su ở cánh tủ tránh tình trạng tủ bị hở, không mở tủ lạnh quá lâu và kiểm tra lượng thực phẩm trong tủ lạnh. Tủ lạnh nên tránh xa các thiết bị sinh nhiệt như bình nước nóng, bếp, lò nướng… Trong trường hợp nhiều nhà vẫn sử dụng bình nước nóng vào mùa hè, người tiêu dùng nên mua bình nước nóng gián tiếp, bật trước khi tắm 10-15 phút hoặc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Đối với thiết bị chiếu sáng, hộ gia đình nên chọn đèn compact, đèn led và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Trước khi ra khỏi nhà kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện, công nghệ trong nhà, thậm chí là rút những phích cắm, vừa đảm bảo không tiêu tốn điện năng vô ích, vừa đảm bảo an toàn, tránh cháy nổ. Một trong những yếu tố đơn giản giúp tiết kiệm điện năng sử dụng nhưng lại ít được hộ gia đình quan tâm đó là màu sơn tường. Chuyên gia xây dựng cho rằng, sử dụng sơn tường, nội thất có tông sáng màu giúp phản ánh sáng tốt hơn, bạn có thể sử dụng một bóng đèn ít tốn điện để thắp sáng cho cả căn phòng một cách dễ dàng. Ngoài ra, người dân nên tự trang bị kiến thức và kỹ năng kiểm tra công tơ điện để tránh mất tiền oan. Vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường: EVN vào cuộc | VTC Now

