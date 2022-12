Hiện tượng hiếm gặp ở Qatar trước vòng tứ kết World Cup 2022

Cơn lốc xoáy xuất hiện ở phía bắc Qatar vào khoảng thời gian World Cup 2022 tạm nghỉ trước khi giải đấu quay trở lại với trận đấu tứ kết đầu tiên diễn ra vào ngày 9/12. Hôm 9/12, đội tuyển Brazil sẽ đối đầu với Croatia và sau đó là trận đấu đội tuyển Argentina đối đầu với Hà Lan. BBC ước tính có khoảng 1 triệu cổ động viên đã tới Doha để xem các trận đấu World Cup.Qatar là quốc gia xếp hạng thấp nhất trong số các quốc gia trên thế giới theo chỉ số rủi ro về thiên tai. Mặc dù thiên tai không phải là chưa từng xảy ra ở Qatar, nhưng lốc xoáy là hiện tượng rất hiếm gặp. Hôm 7/12, Cục Khí tượng Qatar đã chia sẻ video lốc xoáy xuất hiện trên sa mạc ở phía bắc đất nước. Trong video, một cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ hình thành giữa sa mạc. Một video khác sau đó quay cảnh cơn lốc xoáy di chuyển về phía xa. Cục Khí tượng Qatar cũng đăng bản đồ dự báo cho thấy một cơn bão đang di chuyển ở phía đông bắc. Cơ quan này cảnh báo "mưa rải rác ở nhiều nơi kết hợp với sấm sét", khuyến cáo người dân thận trọng khi ra ngoài ở các khu vực chịu ảnh hưởng. Nhà khí tượng Jason Nicholls đến từ công ty dự báo AccuWeather có trụ sở ở Mỹ, nói trên tờ Newsweek rằng điều kiện thời tiết ở Qatar hôm 7/12 là tương đối lý tưởng cho sự hình thành lốc xoáy. "Lốc xoáy hiếm gặp ở Qatar, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện", Nicholls nói, đề cập đến việc lốc xoáy từng xuất hiện ở Qatar vào tháng 11/2019 và tháng 11/2016. Lốc xoáy hiếm gặp ở Qatar do khí hậu sa mạc khô nóng của quốc gia này và ít khi xảy ra xung đột trong các khối không khí. Lốc xoáy không phải là hiện tượng duy nhất xuất hiện ở Qatar giai đoạn này. Ngày thứ Tư theo giờ địa phương, nước chủ nhà Qatar đã xuất hiện trận mưa lớn đầu tiên kể từ khi World Cup 2022 chính thức khai mạc hôm 20/11, tại thành phố công nghiệp Ras Laffan, cách thủ đô Doha khoảng 80km về phía Bắc. Thậm chí, một người dân Qatar đã chia sẻ tấm ảnh một viên đá lớn rơi xuống cùng trận mưa lên Twitter. Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Ras Laffan đã xuất hiện ngập lụt do hệ thống cống ngầm không kịp thoát nước từ cơn mưa lớn bất thường. Thành phố này chỉ cách sân vận động Al Khor - sân vận động tổ chức World Cup nằm xa nhất về phía Bắc Qatar, chỉ chưa đến nửa giờ đồng hồ lái xe. Mưa lớn hay đá là những hiện tượng vô cùng bất thường ở quốc gia Trung Đông này. Theo đó, lượng mưa trung bình của Qatar chỉ là 75mm/năm. Ở các tháng mùa khô, lượng mưa trung bình chỉ là 5,9mm/tháng và trong mùa khô (từ tháng 6 - tháng 10) gần như không có mưa. Nhiệt độ của Qatar cũng hiếm khi xuống dưới 13 độ C ở những tháng lạnh nhất trong năm. >>>Xem thêm video: Mừng chiến thắng lớn tại World Cup, Iran ân xá hơn 700 tù nhân.

