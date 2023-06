Hé lộ nơi có tiềm năng chứa đựng thế giới sự sống ngoài vũ trụ

Trong các nghiên cứu về tiềm năng sự sống ngoài Trái Đất, các nhà khoa học đã tập trung vào khám phá các hành tinh có khả năng chứa đựng sự sống. Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Sheila Sagear từ Đại học Florida (Mỹ), các ngôi sao lùn đỏ là mục tiêu tuyệt vời để tìm kiếm các hành tinh nhỏ trên quỹ đạo nơi nước có thể ở thể lỏng và do đó là hành tinh có thể ở được. Các sao lùn đỏ là loại sao phổ biến và chiếm đến 70% trong số ngôi sao trong vũ trụ. Đặc điểm nổi bật của chúng là kích thước nhỏ hơn nhiều so với Mặt Trời, có khối lượng chỉ khoảng 0,08 đến 0,5 lần khối lượng Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt thấp hơn. Tuy có độ sáng yếu hơn, sao lùn đỏ có tuổi thọ dài và tồn tại ổn định trong hàng tỷ năm. Một trong những yếu tố quan trọng khi nghiên cứu tiềm năng sự sống trên các hành tinh là "vùng sống hợp lý" - vùng trong đó nhiệt độ của hành tinh cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng. Các sao lùn đỏ có khả năng tạo ra vùng sống hợp lý rộng hơn so với các ngôi sao khác. Do nhiệt độ bề mặt thấp, các hành tinh quay quanh sao lùn đỏ có thể nằm ở khoảng cách gần hơn và vẫn duy trì điều kiện tồn tại nước lỏng. Một lợi thế khác của các sao lùn đỏ là tuổi thọ kéo dài. Điều này có nghĩa là hành tinh có thể có thời gian phát triển và tiến hóa lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tiến hóa của sự sống phức tạp. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình tiến hóa của các loài và sự xuất hiện của sự sống thông minh. Điều này có nghĩa là thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta là nơi đầy hứa hẹn để săn tìm sự sống ngoài hành tinh, bởi lẽ sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong thiên hà. >>>Xem thêm video:Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".

