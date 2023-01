Hé lộ 10 sự thật thú vị về thành phố mất tích Atlantis

1. Vị trí bí ẩn của Atlantis: câu hỏi lớn nhất khiến tất cả các nhà khoa học hoang mang là Atlantis ở đâu? Theo Plato, thành phố dưới biển lẽ ra phải ở đâu đó trên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công nghệ nào tìm ra có thành phố nào như vậy dưới đáy đại dương. (Nguồn: Vietnamnet) 2. Quy mô của thành phố Atlantis: Plato đã mô tả về hòn đảo nơi thành phố Atlantis tồn tại là một hòn đảo rất lớn. Đồng tình với Plato về kích thước của hòn đảo, Tertullian, một tác giả Cơ đốc giáo thời kỳ đầu tin rằng Atlantis thực sự đã từng tồn tại ở Đại Tây Dương. Kích thước của nó lớn hơn cả Libya và châu Á ngày nay cộng lại. (Nguồn: Wikimedia) 3. Câu chuyện về tình yêu của Chúa: truyền thuyết kể rằng thành phố Atlantis được xây dựng bởi Poseidon - Thần Biển khi yêu một người phụ nữ phàm trần tên là Cleito. Thần đã xây dựng thành phố này trên đỉnh đồi, trên một hòn đảo biệt lập trên biển, để bảo vệ cô và đặt tên là Atlantis. (Nguồn: dantri) 4. Cung điện 'Captivation': mgôi nhà mới do Poseidon xây dựng vì tình yêu ở Thành phố Atlantis được bao quanh bởi những vòng nước và đất. Các bức tường của Atlantis bao quanh được xây dựng bằng đá đỏ, trắng, đen, và được trang trí bằng kim loại quý. (Nguồn: Wikimedia) 5. Tượng Poseidon bằng vàng tại Atlantis: truyện ngụ ngôn kể rằng Cleito có năm cặp con trai sinh đôi với Poseidon. Người con cả được đặt tên là Atlas.. Những người con đã xây dựng một ngôi đền khổng lồ cho cha của mình, trong đó có một bức tượng Poseidon khổng lồ được đúc hoàn toàn bằng vàng, đặt trong một ngôi đền mái hình xoắn ốc cao đến tận mây. (Nguồn: Vietnamnet) 6. Thành phố Atlantis giàu có: nơi sinh sống của những Á thần (nửa người nửa thần), được cho là một vùng tự cung tự cấp, nơi con người tự trồng lương thực và nuôi gia súc. Họ còn khai thác và chế tạo các kim loại quý, như hợp kim đồng thau cho các mục đích giải trí và thí nghiệm. (Nguồn: DanViet) 7. Sự trỗi dậy của Atlantis: trong số các nhà sử học và các nhà nghiên cứu, những phát hiện của Edgar Cayce đặc biệt hơn cả. Ông tin vào sự trỗi dậy của thành phố Atlantis. Và cho rằng linh hồn của một số người sống ở Atlantis đã nhập thể vào châu Mỹ để mở ra một kỷ nguyên mới của ý thức con người được khai sáng. (Nguồn: Genk) 8. Kết nối ngoài trái đất của Atlantis: những cư dân ban đầu của thành phố Atlantis từ các câu chuyện được cho là có nguồn gốc ngoài Trái đất, những người đã đến đó khoảng 50.000 năm trước từ hệ thống sao Lyrian. Có chiều cao hơn nhiều so với người thường ngày nay, tuổi thọ trung bình của những người này được cho là 800 năm. (Nguồn: NTD Việt Nam) 9. Sức mạnh đặc biệt của người Atlantis: cư dân của thành phố Atlantis được cho là sở hữu những sức mạnh đặc biệt như khả năng điều khiển thời tiết, điều khiển các vụ phun trào núi lửa. Một số giả thuyết cũng đề cập đến việc họ sở hữu một số loại thiết bị cho phép họ truyền năng lượng đến khắp các thời gian và không gian. (Nguồn: DanViet) 10. Một câu chuyện ngụ ngôn về Atlantis dựa trên các sự kiện có thật? Có nhiều thuyết âm mưu thực hiện các cuộc phỏng vấn cho thấy câu chuyện ngụ ngôn thực sự dựa trên các sự kiện có thật. Ignatius Donnelly xác nhận sự tồn tại và biến mất của một lục địa giữa Đại Tây Dương nằm ở vị trí chính xác mà Plato đã đề cập. (Nguồn: Zing News) Còn James Romm, giáo sư tại Đại học Bard ở Annandale ở New York, nói rằng chính Plato đã tạo ra câu chuyện để truyền đạt một số lý thuyết triết học của ông, chủ yếu là về tầm nhìn của ông về một nền văn minh lý tưởng. (Nguồn: Vietnamnet)

