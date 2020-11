Hai siêu phẩm “nhỏ nhưng có võ” của Apple vừa được trình làng

Tại sự kiện sáng ngày 11/11, Apple đã ra mắt 2 thế hệ MacBook mới chạy trên nền tảng ARM, gồm: MacBook Air 13 inch và MacBook Pro 13 inch. Về ngoại hình, các sản phẩm mới ra mắt của Apple không có nhiều thay đổi. Cụ thể, Mac mini thế hệ mới có thiết kế được giữ nguyên như phiên bản chạy chip Intel. Tuy nhiên, Mac mini thế hệ mới được trang bị chip Silicon M1 nên cho hiệu năng cao gấp 3 lần so với thế hệ Mac mini trước với 4 lõi xử lý. Trong khi đó, khả năng xử lý đồ họa của thiết bị cũng sẽ tốt hơn gấp 6 lần so với thế hệ trước. Mac mini mới có thể biên dịch mã trong Xcode nhanh hơn tới 3 lần, chơi các tựa game đồ họa cao với tốc độ khung hình cao hơn 4 lần và render timeline trong Final Cut Pro nhanh hơn gấp 6 lần. Mac mini chạy ARM trang bị cổng kết nối LAN, Thunderbolt, USB 4, HDMI 2.0, USB-A và một cổng 3.5mm. Với cổng HDMI 2.0 với đầu ra 4K 60Hz và DisplayPort (thông qua USB-C) có đầu ra 6K 60Hz, người dùng có thể xuất hình ảnh ra 2 màn hình với độ phân giải tối đa 4K 60Hz. Tính bảo mật của MacMini cũng tốt hơn nhờ tích hợp Secure Enclave. Phiên bản cấu hình cơ bản nhất của Mac mini thế hệ mới là 699 USD với 8GB RAM + 256GB SSD, rẻ hơn 100 USD so với đời trước. Nếu muốn, người dùng có thể nâng cấp RAM tối đa lên 16 GB, SSD tối đa 2TB. Cũng trong sự kiện này, Apple đã giới thiệu chiếc Macbook Pro 13 inch thế hệ mới chạy ARM đã được iFan trông chờ từ rất lâu. MacBook Pro 13 inch chạy ARM cũng có thiết kế quen thuộc tương tự các dòng MacBook Pro gần đây. Bù lại, máy sẽ có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ nhờ con chip Apple Silicon M1. Thời lượng pin của máy đã được cải thiện đáng kể, tăng vọt lên tới 17 giờ lướt web và 20 giờ phát video. Apple cho biết, thời lượng này dài hơn 10 giờ so với trước đây và là thời lượng pin dài nhất từng có trên máy Mac. Hiệu suất trên MacBook Pro 13 inch mới nhanh gấp 2,8 lần và đồ họa nhanh hơn gấp 5 lần so với thế hệ trước. Chip M1 cũng mang tích hợp Neural Engine với khả năng xử lý các tác vụ AI tốc độ cao. Apple gọi nó là máy tính xách tay chuyên nghiệp nhỏ gọn nhanh nhất thế giới. MacBook Pro 13 inch mới vẫn trang bị hệ thống quạt làm mát ở bên trong. Ngoài ra, thế hệ MacBook Pro mới vẫn có thanh cảm ứng Touch Bar, cùng với hai cổng Thunderbolt 4 (nằm ở phía bên trái của máy). MacBook Pro 13 inch chạy ARM có giá khởi điểm 1299 USD cho model có RAM 8GB và SSD 256GB. Model cao cấp hơn với SSD 512GB sẽ có giá 1499 USD. Người dùng có thể bổ sung thêm dung lượng RAM (tối đa 16GB) hoặc SSD (tối đa 2TB) nếu muốn.

