Hại chết bạn gái sau livestream và nhiều clip bạo lực trên Youtube

Một YouTuber người Nga là Stas Reshetnikov (30 tuổi) đã ép bạn gái của mình là Valentina (28 tuổi) mặc nguyên đồ lót để ra ngoài trời dưới 0 độ C chỉ bởi vì một người xem đã trả cho anh ta 1000 USD với thử thách đó. Đáng chú ý, cô gái 28 tuổi còn đang mang thai con của Reeflay. Nguyên nhân tử vong được chuẩn đoán là do bị hạ thân nhiệt đột ngộ. Nhưng theo những người hàng xóm cho biết, cô gái chỉ ở bên ngoài trong một thời gian ngắn và nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được xác định. Sau khi phát hiện tình trạng nguy kịch của bạn gái, vlogger người Nga tiếp tục livestream. Trên người cô hiện chỉ mặc đồ lót. Hắn kéo Grigoryeva từ cửa lên ghế bành và đắp chăn cho cô. Một lúc sau, Reeflay mới lay gọi bạn gái. Theo New York Post, người đàn ông này thường xuyên nhận tiền quyên góp từ fan để thực hiện những hành động kỳ quặc, man rợ. Trong buổi livestream trước đó, người này thậm chí đã xịt bình hơi cay liên tục vào cơ thể bạn gái. Trên internet xuất hiện rất nhiều những YouTuber muốn câu view bất chấp sáng tạo ra nhiều clip mang nội dung phá hoại, khiến người xem bất bình vì phản cảm. Vừa qua, YouTuber tai tiếng Jake Paul (sinh năm 1997) bị thu giữ toàn bộ súng đạn cất giữ, sau khi bị lực lượng FBI tiến hành khám xét nhà riêng tại bang California (Mỹ). Trong các video, Jake thường xuyên đề cập đến các loại vũ khí với sự hứng thú. Trong một clip do đài truyền hình địa phương quay được, người xem có thể thấy một khẩu súng cỡ lớn được để lộ liễu ngay trong khu vực bồn nước nóng ngoài trời. Lần gần nhất, nam vlogger trở thành tâm điểm chỉ trích khi cố tình tổ chức tiệc tùng, tụ tập nhiều người tại căn biệt thự ở Los Angeles, giữa lúc làn sóng dịch bệnh thứ hai đe dọa thành phố. Hồi đầu tháng 6, vào thời gian Mỹ xảy ra nhiều cuộc biểu tình, một video quay được cảnh Jake Paul xuất hiện trong dòng người cướp phá các trung tâm thương mại tại bang Arizona. Trong quá khứ, anh chàng sinh năm 1997 còn vướng vào nhiều lùm xùm khác như việc gắn cờ nội dung 18+ cho video để câu view, sáng tác và hát nhiều câu từ công kích, xúc phạm người khác hay có lời lẽ phân biệt chủng tộc, hô hào tẩy chay chuyện bắt nạt nhưng lại bị tố là kẻ hay đi bắt nạt. Từ khi YouTube được cho là nơi "hái ra tiền", các nội dung "câu like, câu view" bẩn ngày càng xuất hiện ngày một dày đặc hơn. YouTube Việt cũng từng xuất hiện những video nhảm nhưng hút hàng triệu lượt xem như thử thách “24 giờ làm chó”, “24 giờ sống trong nhà vệ sinh”… hay thậm chí là những nội dung để câu view bất chấp mà không quan tâm đến hậu quả. Vlogger NTN đã đăng tải video có tiêu đề Thả 100 cái dao trên cao xuống. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, video này đạt hơn 2 triệu lượt xem, 84.000 lượt thích vào cuối năm 2019. Để có một cộng đồng YouTube sạch, ngoài việc YouTube cần một cơ chế quản lý nội dung tốt hơn, mà người dùng cần mạnh tay tẩy chay những nội dung vô bổ, giật gân gây sốc, gây hại cho xã hội.

