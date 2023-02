Giải mã ánh sáng xanh kỳ lạ xuất hiện trước động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Mới đây, cư dân của tỉnh Latakia của Syria và các khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đã quan sát thấy một hiện tượng bí ẩn, ánh sáng xanh được cho là lóe sáng trên bầu trời trước trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria vào tối 20/2. Cơ quan quản lý thiên tai (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai trận động đất đã xảy ra cách nhau ba phút tại tỉnh Hatay vào ngày 20/2, với độ lớn lần lượt là 6,4 và 5,8. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương do rung chấn. Nhiều người cho rằng đó là UFO, có người lại đoán rằng là mảnh vỡ tên lửa bị rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ tin đồn cho rằng ánh sáng xanh bí ẩn xuất hiện trên bầu trời là nguyên nhân gây ra động đất. Bà Hala Hassan, Giám đốc Viện nghiên cứu địa chấn cấp cao thuộc Đại học Damascus nói với đài phát thanh Sham FM rằng không thể giải thích về ánh sáng xanh này, nhưng lưu ý có sự thay đổi trong điện trường và từ trường của bầu khí quyển trước khi xảy ra động đất. Những vệt sáng và tia lửa tương tự cũng được ghi nhận vào năm 1927 trong các trận động đất mạnh ở Crimea. Chúng được cho là do sự bốc cháy của khí mê-tan thoát ra từ đáy biển thông qua các vết nứt do chuyển động địa chấn gây ra. Cách đây không lâu, Cơ quan Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUA) đã giải thích về sự xuất hiện của ánh sáng xanh trên bầu trời ở Istanbul và nhiều thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ. TUA tuyên bố rằng một thiên thạch phát ra ánh sáng xanh đã được hiển thị tại nhiều điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các thiên thể này có thể được quan sát với nhiều màu sắc khác nhau trong khí quyển do cấu trúc hóa học của chúng. Các thiên thạch va chạm với một số lượng lớn các phân tử không khí khi chúng đi vào bầu khí quyển của Trái đất. Những va chạm này đẩy ra các lớp bên ngoài của hạt, tạo ra hơi của các nguyên tử natri, sắt và magiê. Màu sắc của sao băng phụ thuộc vào việc phát thải nguyên tử kim loại hay phát xạ plasma không khí chiếm ưu thế. Màu sắc của nhiều thiên thạch là do ánh sáng phát ra từ các nguyên tử kim loại (xanh lam, xanh lục và vàng) trong chúng và ánh sáng phát ra từ các nguyên tử và phân tử trong không khí (đỏ). >>>Xem thêm video: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 người. Nguồn: Kienthucnet.

Mới đây, cư dân của tỉnh Latakia của Syria và các khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đã quan sát thấy một hiện tượng bí ẩn, ánh sáng xanh được cho là lóe sáng trên bầu trời trước trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria vào tối 20/2. Cơ quan quản lý thiên tai (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai trận động đất đã xảy ra cách nhau ba phút tại tỉnh Hatay vào ngày 20/2, với độ lớn lần lượt là 6,4 và 5,8. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương do rung chấn. Nhiều người cho rằng đó là UFO, có người lại đoán rằng là mảnh vỡ tên lửa bị rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ tin đồn cho rằng ánh sáng xanh bí ẩn xuất hiện trên bầu trời là nguyên nhân gây ra động đất. Bà Hala Hassan, Giám đốc Viện nghiên cứu địa chấn cấp cao thuộc Đại học Damascus nói với đài phát thanh Sham FM rằng không thể giải thích về ánh sáng xanh này, nhưng lưu ý có sự thay đổi trong điện trường và từ trường của bầu khí quyển trước khi xảy ra động đất. Những vệt sáng và tia lửa tương tự cũng được ghi nhận vào năm 1927 trong các trận động đất mạnh ở Crimea. Chúng được cho là do sự bốc cháy của khí mê-tan thoát ra từ đáy biển thông qua các vết nứt do chuyển động địa chấn gây ra. Cách đây không lâu, Cơ quan Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUA) đã giải thích về sự xuất hiện của ánh sáng xanh trên bầu trời ở Istanbul và nhiều thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ. TUA tuyên bố rằng một thiên thạch phát ra ánh sáng xanh đã được hiển thị tại nhiều điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các thiên thể này có thể được quan sát với nhiều màu sắc khác nhau trong khí quyển do cấu trúc hóa học của chúng. Các thiên thạch va chạm với một số lượng lớn các phân tử không khí khi chúng đi vào bầu khí quyển của Trái đất. Những va chạm này đẩy ra các lớp bên ngoài của hạt, tạo ra hơi của các nguyên tử natri, sắt và magiê. Màu sắc của sao băng phụ thuộc vào việc phát thải nguyên tử kim loại hay phát xạ plasma không khí chiếm ưu thế. Màu sắc của nhiều thiên thạch là do ánh sáng phát ra từ các nguyên tử kim loại (xanh lam, xanh lục và vàng) trong chúng và ánh sáng phát ra từ các nguyên tử và phân tử trong không khí (đỏ). >>>Xem thêm video: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 người. Nguồn: Kienthucnet.