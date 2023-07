Giải mã 4 vòm nhiệt đang "thiêu đốt" thế giới: Nơi nào nóng nhất?

Các vòm nhiệt là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi một vùng áp suất cao kéo dài ở một khu vực nhất định trong một thời gian dài, gây ra những nhiệt độ cực cao và không cho các hệ thống thời tiết khác di chuyển đến. Hiện có tổng cộng 4 vòm nhiệt đang hoành hành trên Trái Đất. Trong đó, vòm nhiệt thứ nhất đang bao trùm miền Bắc Mexico và miền Nam nước Mỹ. Tại Mexico, nhiệt độ có thể chạm mức 45 độ C ở Baja California, Sonora và giữa mức 40-45 độ C ở Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamauilpas, Campeche… Vòm nhiệt thứ hai tập trung ở Bắc Đại Tây Dương trong khi vòm thứ ba ở Bắc Phi đang hoành hành ở miền Nam châu Âu và Địa Trung Hải. Vòm nhiệt thứ tư ở phía Nam châu Á. Các khu vực châu Á, châu Âu và Mỹ đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ cao mới. Ở Trung Quốc, nhiệt độ bề mặt đã vượt mức 80 độ C, trong khi Mỹ ghi nhận đợt nhiệt kéo dài và các vùng từ California đến Florida bị thiêu đốt bởi vòm nhiệt. Châu Âu cũng không nằm ngoài tác động với đám cháy rừng bùng phát và nhiệt độ cao gây khó khăn cho các nước như Hy Lạp và Thụy Sĩ. Các chuyên gia cảnh báo rằng sóng nhiệt là một mối nguy hiểm ngày càng gia tăng đối với Bắc bán cầu, gây ra những tình trạng nguy hiểm như kiệt sức vì nóng, say nắng và tử vong. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây ra các đợt cháy rừng và thiên tai khác, gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Trong khi cả thế giới phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, hợp tác quốc tế cùng các biện pháp ứng phó là cần thiết để giảm thiểu tác động của các vòm nhiệt và tăng cường khả năng chống chọi với những biến đổi thời tiết nguy hiểm này. Mời quý độc giả xem thêm video:Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng.

