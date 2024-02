Giải lời nguyền lăng mộ Tutankhamun, chuyên gia “tố” thủ phạm bất ngờ

Năm 1922, nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter cùng các đồng nghiệp đã tìm thấy lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun ở Thung lũng các vị vua của Ai Cập. Sau khi phát hiện, các chuyên gia đã tiến hành cuộc khai quật và tìm thấy hơn 5.000 cổ vật quý hiếm tại nơi an nghỉ của pharaoh Tutankhamun nổi tiếng Ai Cập cổ đại, bao gồm xác ướp nhà vua, mặt nạ vàng ròng, ngai vàng... Tuy nhiên, những cái chết đột ngột, bí ẩn xảy đến với những người có liên quan đến cuộc khai quật lăng mộ pharaoh Ai Cập Tutankhamun khiến nhiều người tin rằng lời nguyền mộ cổ có thật. Do khai quật mộ cổ, đưa các cổ vật lên mặt đất nên lời nguyền ứng nghiệm lên những người quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của pharaoh Tutankhamun. Bởi lẽ, 5 tháng sau khi bắt đầu khai quật lăng mộ Tutankhamun, Lord Carnarvon qua đời. Vào thời điểm ông qua đời, một sự việc kỳ lạ và bí ẩn xảy ra là tất cả các đèn đều tắt ở Cairo. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh phổi và nhiễm độc máu do muỗi đốt. Một tháng sau, George Jay Gould, triệu phú người Mỹ từng ghé thăm ngôi mộ, đột ngột qua đời. Tiếp đến Nhà công nghiệp người Anh Joel Wolfe, một trong những vị khách đầu tiên đến lăng mộ pharaoh Tutankhamun, cũng rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời bí ẩn. Tính đến năm 1929, 22 người đã tham gia vào việc khám phá lăng mộ của pharaoh Tutankhamun qua đời được cho là liên quan đến lời nguyền rùng rợn. Để giải mã cái chết của 22 người này, một số chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu. Trong số này, vào năm năm 2003, 2 bác sĩ công bố một bài báo trên tạp chí Lancet với nội dung aspergillus - một loại nấm phổ biến tồn tại và phát triển trên ngũ cốc và lúa mì. Khi tiếp xúc với loại nấm aspergillus, những người có hệ miễn dịch yếu có thể nhiễm độc dẫn tới đau ốm, bệnh tật rồi tử vong. Đáng chú ý, khi khai quật lăng mộ của vua Tutankhamun, ở đây đã dự trữ rất nhiều loại lương thực này Các nhà khoa học đã đưa ra khả năng loại nấm này cũng có thể là nguyên nhân của cái chết bí ẩn liên quan đến lăng mộ Tutankhamun. Họ vẫn nỗ lực nghiên cứu với hy vọng sẽ sớm giải mã thành công bí ẩn về lời nguyền Tutankhamun. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.

Năm 1922, nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter cùng các đồng nghiệp đã tìm thấy lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun ở Thung lũng các vị vua của Ai Cập. Sau khi phát hiện, các chuyên gia đã tiến hành cuộc khai quật và tìm thấy hơn 5.000 cổ vật quý hiếm tại nơi an nghỉ của pharaoh Tutankhamun nổi tiếng Ai Cập cổ đại, bao gồm xác ướp nhà vua, mặt nạ vàng ròng, ngai vàng... Tuy nhiên, những cái chết đột ngột, bí ẩn xảy đến với những người có liên quan đến cuộc khai quật lăng mộ pharaoh Ai Cập Tutankhamun khiến nhiều người tin rằng lời nguyền mộ cổ có thật. Do khai quật mộ cổ, đưa các cổ vật lên mặt đất nên lời nguyền ứng nghiệm lên những người quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của pharaoh Tutankhamun. Bởi lẽ, 5 tháng sau khi bắt đầu khai quật lăng mộ Tutankhamun, Lord Carnarvon qua đời. Vào thời điểm ông qua đời, một sự việc kỳ lạ và bí ẩn xảy ra là tất cả các đèn đều tắt ở Cairo. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh phổi và nhiễm độc máu do muỗi đốt. Một tháng sau, George Jay Gould, triệu phú người Mỹ từng ghé thăm ngôi mộ, đột ngột qua đời. Tiếp đến Nhà công nghiệp người Anh Joel Wolfe, một trong những vị khách đầu tiên đến lăng mộ pharaoh Tutankhamun, cũng rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời bí ẩn. Tính đến năm 1929, 22 người đã tham gia vào việc khám phá lăng mộ của pharaoh Tutankhamun qua đời được cho là liên quan đến lời nguyền rùng rợn. Để giải mã cái chết của 22 người này, một số chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu. Trong số này, vào năm năm 2003, 2 bác sĩ công bố một bài báo trên tạp chí Lancet với nội dung aspergillus - một loại nấm phổ biến tồn tại và phát triển trên ngũ cốc và lúa mì. Khi tiếp xúc với loại nấm aspergillus, những người có hệ miễn dịch yếu có thể nhiễm độc dẫn tới đau ốm, bệnh tật rồi tử vong. Đáng chú ý, khi khai quật lăng mộ của vua Tutankhamun, ở đây đã dự trữ rất nhiều loại lương thực này Các nhà khoa học đã đưa ra khả năng loại nấm này cũng có thể là nguyên nhân của cái chết bí ẩn liên quan đến lăng mộ Tutankhamun. Họ vẫn nỗ lực nghiên cứu với hy vọng sẽ sớm giải mã thành công bí ẩn về lời nguyền Tutankhamun. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.