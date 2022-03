Dùng Google Earth, bất ngờ phát hiện UFO ẩn mình dưới đại dương?

Thợ săn UFO Scott C. Waring đã sử dụng Google Earth và phát hiện ra một vật thể lạ có chiều dài lên tới 5 dặm (hơn 8km) dưới đáy biển gần sa mạc Nazca ở Peru. Theo ông Waring, cấu trúc và hình dáng của vật thể này rất giống với thành phố mất tích Atlantis. Theo miêu tả, vật thể này tròn một cách hoàn hảo. Scott C. Waring đã đăng tải hình ảnh vật thể lạ này lên blog của mình để chia sẻ với những người có cùng đam mê. Ông cho rằng, vật thể lạ nằm khá gần sa mạc Nazca, là nơi nổi tiếng bởi những hình vẽ khổng lồ trên mặt đất mà giới khoa học đã đặt tên là đường Nazca. Được biết, đường Nazca là những hoa văn được tạo ra bởi nhiều vết rạch nông làm lộ ra các lớp trầm tích nhiều màu sắc khác nhau. Những đường Nazca này là tập hợp nhiều hình vẽ các loài động vật. Chúng được phát hiện lần đầu từ trên cao vào năm 1939 khi một phi công tình cờ bay qua khu vực này. Ban đầu chúng bị chôn vùi sâu dưới lớp đất cát, sau khi bị gió mạnh thổi bay đất cát mới lộ ra. Theo các nhà khoa học, các đường Nazca được tạo ra trong khoảng năm 200 TCN tới năm 600 công nguyên. Với quy mô trải dài tới hơn 80 km, đường Nazca đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994. Hiện tại, các nhà khảo cổ vẫn chưa thể lý giải được vì sao người Nazca lại tạo ra những hình vẽ khổng lồ này. Scott C. Waring tin rằng những đường Nazca này có liên hệ với vật thể lạ mà anh ta tìm thấy dưới đáy biển. Và nó cũng có liên quan đến sự biến mất bí ẩn của thành phố Atlantis. Anh ta nhấn mạnh: "Tôi nghĩ vật thể lạ có hình tròn khá tương xứng cấu trúc mái vòm cổ xưa của Atlantis. Quốc đảo này từng tồn tại khoảng 9.000 năm trước và biến mất 1 cách bí ẩn." Tuy nhiên, ông cho rằng Atlantis thực tế là một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Và vật thể hình tròn dưới đáy biển kia là bằng chứng về người ngoài hành tinh và có thể chính nó là thành phố Atlantis trong truyền thuyết. Scott C. Waring đã rất nhiều lần đưa ra các bằng chứng về vật thể lạ và nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cách đây 3 tuần, Scott C. Waring tuyên bố rằng anh đã phát hiện ra bức tượng hình mặt mèo, biểu tượng trên chiếc mũ đội đầu của pharaoh Ai Cập, tại quần đảo Nam Sandwich bằng Google Maps. Trong ba ảnh chụp màn hình, theo phân tích trên UFO Sightings Daily, anh đã đánh dấu những gì được cho là khuôn mặt, các tòa nhà và đường mòn đến một địa điểm của vụ tai nạn mà anh ấy coi là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh Waring viết:"Có vẻ như Google muốn giấu một số thứ, nhưng họ đã quên mất những hình ảnh cũ. Tôi tìm thấy một vật thể trông giống như UFO bị rơi. Nó để lại một vệt dài trên nền băng, có khả năng là do rơi hoặc hạ cánh". Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

