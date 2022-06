Dòng sông bí ẩn: Tiện tay múc một gáo nước cũng có thể đổi đời!

Ngày 16 tháng 8 năm 1896, Skookum Jim Mason, Dawson Charlie và George Washington Carmack tình cờ tìm thấy vàng tại một nhánh của con sông bí ẩn Klondike. Tới cuối tháng 8 cùng năm đó, một người thợ khác đã tìm thấy vàng tại một trong những con lạch đổ vào Bonanza và phát hiện ra nguồn vàng mới ở đó. Hóa ra, bên dưới đáy sông Klondike có rất nhiều vàng bụi, vàng cục và thậm chí là vàng thỏi. Lạ một điều là, sau mỗi mùa mưa hàng năm, lượng vàng xuất hiện trên sông nhiều đột biến. Vào thời kỳ hoàng kim, sông Klondike là điểm đến của rất nhiều người trong giới khai thác vàng với hi vọng đổi đời. Nằm ở vùng Yukon, Canada, sông Klondike là sự khát khao của hàng trăm nghìn người muốn đặt chân tới tìm kiếm vận may. Một số trở nên giàu có, nhưng phần lớn không kiếm tìm được gì và trở về tay trắng. Klondike là dòng sông chỉ có một dòng chảy. Nó là một phần của con sông lớn Yukon bắt nguồn từ Bắc Cực. Thông thường, những con sông có nguồn từ Bắc Cực thường rất lạnh giá, không phù hợp để sinh vật sinh tồn. Nhưng trái lại, nước sông Klondike ôn hòa. Hai bên bờ, cảnh vật tựa như mùa xuân. Chính điều này là một trong những yếu tố tạo nên sự phát triển của nó.Cơn sốt vàng Klondike lên đỉnh điểm vào khoảng năm 1896 và 1899 với đợt di chuyển của 100.000 người đào vàng. Trước đó, khi các thợ mỏ địa phương phát hiện thấy vàng vào tháng 8/1896, tin tức lập tức lan truyền đến Sealtle và San Francisco, tạo nên "sự trỗi dậy" của cơn sốt. Để tới được mỏ vàng, hầu hết phải đi qua tuyến cảng Dyea ở đông nam Alaska. Tại đây, người tìm vàng phải đi theo đường Chilkoot tới sông Yokon và đi thuyền đến Klondike. Khi đó, chính quyền Canada yêu cầu họ phải mang theo thực phẩm đủ cho 1 năm nhằm ngăn chặn nạn đói. Cùng địa hình núi non và khí hậu lạnh, điều này có nghĩa nhiều người không kiên trì để đến đích và vỡ mộng. Việc khai thác vàng cũng gặp nhiều thách thức khi vàng phân bố không đồng đều. Việc đào bới bị chậm do băng giá vĩnh cửu. Một số thợ mỏ chọn mua và bán các khu đất chiếm giữ, bỏ ra khoản đầu tư lớn để cho người vào khai thác. Khi cơn sốt vàng đi qua, số lượng vàng bị khai thác cạn kiệt nên nhiều người đã bỏ nơi này để đi tìm một mỏ vàng khác. Thị trấn gần đó trở nên thưa thớt người nhưng vẫn còn rất nhiều người trụ lại để kiếm thêm. Mặc dù nhiều người đã bỏ đi nhưng số lượng vàng ở đáy sông không hẳn đã bị khai thác hoàn toàn, một số người phát hiện ngoài vàng thì nơi này còn có một lượng lớn khoáng sản khác. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

