Đổi đời nhờ tìm thấy 'kho báu' lấp lánh vàng dưới khúc gỗ mục nát

Một người đàn ông Úc, Luke Phillips, đã tìm thấy một cục vàng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng (100.000 USD) dưới một khúc gỗ mục nát tại Ballarat. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Sau nhiều năm săn tìm kim loại bằng máy dò, Phillips đã phát hiện cục vàng nặng gần 28 ounce, với 21 ounce là vàng thuần và phần còn lại là thạch anh. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Việc bán cục vàng này đã thay đổi cuộc sống của Phillips, giúp anh trả nợ và cải thiện tình hình tài chính gia đình sau khi anh phải nghỉ làm vì vấn đề sức khỏe. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Trước đó, vào những năm 1990, Eric Rouse, một người nông dân ở Anh đã đổi đời nhờ tìm thấy một kho vàng trị giá 1,75 triệu bảng Anh (khoảng 38 tỷ đồng) khi sử dụng máy dò kim loại để tìm cây búa đinh bị bỏ quên trong sân nhà. (Ảnh: Wikipedia) Kho vàng này được phát hiện tại làng cổ Hawkson ở Suffolk, gồm 14.191 đồng xu bạc, 565 đồng xu vàng, hơn 20 đồng xu đồng cùng nhiều trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ bằng vàng, bạc. (Ảnh: Suffolk Heritage Explorer) Sau khi phát hiện, Rouse báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia đã tiến hành khai quật kho báu này. (Ảnh: Flickr) Kho báu có niên đại từ thời La Mã cổ đại, được chôn cất vào đầu thế kỷ V.(Ảnh: hoxnehoard.weebly) Theo luật Anh, kho báu không có người nhận sẽ thuộc về nhà nước, và Bảo tàng Anh đã chi trả cho Rouse 1,25 triệu bảng Anh (khoảng 38 tỷ đồng) làm phần thưởng. (Ảnh: Current Archaeology) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Một người đàn ông Úc, Luke Phillips, đã tìm thấy một cục vàng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng (100.000 USD) dưới một khúc gỗ mục nát tại Ballarat. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Sau nhiều năm săn tìm kim loại bằng máy dò, Phillips đã phát hiện cục vàng nặng gần 28 ounce, với 21 ounce là vàng thuần và phần còn lại là thạch anh. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Việc bán cục vàng này đã thay đổi cuộc sống của Phillips, giúp anh trả nợ và cải thiện tình hình tài chính gia đình sau khi anh phải nghỉ làm vì vấn đề sức khỏe. (Ảnh: YouTube - Dig It Detecting) Trước đó, vào những năm 1990, Eric Rouse, một người nông dân ở Anh đã đổi đời nhờ tìm thấy một kho vàng trị giá 1,75 triệu bảng Anh (khoảng 38 tỷ đồng) khi sử dụng máy dò kim loại để tìm cây búa đinh bị bỏ quên trong sân nhà. (Ảnh: Wikipedia) Kho vàng này được phát hiện tại làng cổ Hawkson ở Suffolk, gồm 14.191 đồng xu bạc, 565 đồng xu vàng, hơn 20 đồng xu đồng cùng nhiều trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ bằng vàng, bạc. (Ảnh: Suffolk Heritage Explorer) Sau khi phát hiện, Rouse báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia đã tiến hành khai quật kho báu này. (Ảnh: Flickr) Kho báu có niên đại từ thời La Mã cổ đại, được chôn cất vào đầu thế kỷ V.(Ảnh: hoxnehoard.weebly) Theo luật Anh, kho báu không có người nhận sẽ thuộc về nhà nước, và Bảo tàng Anh đã chi trả cho Rouse 1,25 triệu bảng Anh (khoảng 38 tỷ đồng) làm phần thưởng. (Ảnh: Current Archaeology) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.