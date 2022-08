Đỉnh cao tri thức thời Ai Cập cổ đại vẫn tồn tại đến nay

Được phát minh vào khoảng năm 4000 trước Công nguyên, việc trang điểm mắt của người Ai Cập còn là cách để thể hiện địa vị xã hội. Ấn tượng hơn, một số nền văn hóa coi trọng óc thẩm mỹ vẫn trang điểm mắt dựa trên kỹ thuật của người Ai Cập cổ đại đã từng ứng dụng. Họ kết hợp muội than với một khoáng chất có tên galena để tạo ra thuốc mỡ đen hay còn gọi là kohl vẫn còn phổ biến cho tới nay. Họ cũng tạo màu mắt xanh lá cây bằng cách kết hợp loại khoáng chất có tên malachite với galena để nhuộm màu thuốc mỡ. Các nhà khoa học cho rằng nghệ thuật thổi thủy tinh được người dân vùng Mesopotania cổ đại (nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì, Syria, Iraq, Kuwait, phía Bắc Ả-rập Saudi) tìm ra vào khoảng năm 3500 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, việc chế tác thủy tinh được người Ai Cập sáng tạo ra sau đó khoảng 2000 năm. Người Ai Cập cổ đại đã tạo ra lịch như một phương tiện để theo dõi các mùa nông nghiệp. Vì con sông quan trọng nhất của khu vực, sông Nile, bị ngập lụt gần như cùng một thời điểm mỗi năm, lịch này cho phép người dân dự đoán khi nào các con sông sẽ vỡ bờ. Giống như lịch hiện đại, lịch thời Ai Cập bao gồm chính xác 365 ngày. Nó cũng được chia thành 12 tháng, mặc dù mỗi tháng bao gồm 30 ngày, và năm ngày còn lại rơi vào cuối năm, và không rải rác xung quanh các tháng như ngày nay. Giấy Papyrus là một trong số ít những phát minh của người Ai Cập được thế giới biết đến rộng rãi. Papyrus là tên của một loại lau sậy đặc biệt mọc ở lưu vực sông Nile, có độ dai thích hợp để dùng làm giấy. Vào thời điểm đó, những nền văn minh cổ đại khác chỉ sử dụng đá, đất sét nung, da thú hoặc gỗ để lưu trữ văn bản. Mực, giống như lịch, xuất hiện từ nền văn minh của người Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, khi họ quan tâm đến việc ghi lại lịch sử của mình, những bộ óc tốt nhất bắt đầu tìm cách ghi lại các hoạt động của họ. Người Ai Cập đã có thể tạo ra loại mực đầu tiên bằng cách sử dụng hỗn hợp kẹo cao su thực vật, muội than và sáp ong. Ít ai biết rằng, Ai Cập chính là nơi đã phát minh ra kẹo bạc hà với tác dụng chính giúp đẩy lui những mùi khó chịu từ miệng con người. Kẹo được làm từ hương trầm, nhựa thơm và quế đun sôi với mật ong rồi sau đó tạo hình viên kẹo. Người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra trò tiêu khiển bowling và nó vẫn còn phổ biến này từ hàng nghìn năm trước. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tàn tích của một căn phòng chứa một loạt các lối đi dài gần 4 mét. Cùng với các lối đi, một tập hợp các quả bóng với nhiều kích cỡ khác nhau đã được tìm thấy. Những ổ khóa đầu tiên được tạo ra tại Ai Cập vào thời kỳ khoảng 4.000 năm TCN. Về cơ bản, ổ khóa có một then rỗng ở cửa được kết nối với chốt và chỉ được mở bằng cách sử dụng chìa khóa để xoay chốt và rút ra khỏi then. Trong nỗ lực để làm sạch hàm rằng, người Ai Cập cùng với người Babylon đã phát minh ra những chiếc bàn chải đầu tiên được làm từ cành gỗ. Bên cạnh đó, họ cũng tiếp tục chế tạo ra thành công một hợp chất để vệ sinh răng miệng. Để có thể cạo được tóc và râu, người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra dụng cụ cạo đầu tiên. Đó là một miếng đá mài sắc nhọn được gắn vào trong tay cầm bằng gỗ. Họ đồng thời cũng phát minh ra nghề cắt tóc. Thợ cắt tóc sẽ được gọi tới các nhà quý tộc giàu sang để tạo những kiểu dáng tóc theo ý muốn của gia chủ. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV.

