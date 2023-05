Dấu tay tí hon bí ẩn trong hang đá 8.000 năm ở Sahara

Wadi Sura II, một hang động nằm sâu trong sa mạc Sahara, đã trở thành nơi thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học và những người yêu thích nghệ thuật cổ đại. Điều đặc biệt về hang đá này là sự hiện diện của hàng trăm dấu tay tí hon độc đáo, đã được vẽ lên tường nhiều nghìn năm trước đây. Những dấu vết này gợi lên nhiều câu hỏi và tạo ra sự kỳ bí đối với những người tìm hiểu về nền văn minh cổ đại.Hang Wadi Sura II thực sự là một khám phá bất ngờ đối với cộng đồng khảo cổ, nơi đây có chứa hơn 5.000 bức tranh ly kỳ, khó hiểu. Hầu hết các bức tranh nguyên thủy miêu tả cảnh săn bắn, sinh hoạt của người xưa. Tuy nhiên, có một bức tranh bí ẩn trên vách hang động khiến nhiều nhà nghiên cứu, khảo cổ bối rối. Bức tranh này nổi bật với những dấu tay mà lúc đầu các nhà khảo cổ nghĩ rằng đây là tay người. Tuy nhiên, qua nhiều lần kiểm tra chi tiết, các nhà khoa học khám phá ra một sự thật gây sốc, không có bàn tay con người nào có thể nhỏ như vậy, đó không phải là dấu tay của con người, chỉ là dấu tay của một loài giống con người mà thôi. Các dấu bàn tay in được tìm thấy trên các bức tường "có sự khác biệt đáng kể về kích thước, tỷ lệ và hình thái so với bàn tay con người". Nhà nhân chủng học Emmanuelle Honoré thuộc Đại học Tự do Brussels đã xác định rằng những dấu “tay” trên đá được tạo ra bởi một con kỳ đà, cùng với ít nhất hai người cổ đại trưởng thành. Các nhà khoa học tin rằng các nghệ sĩ cổ đại đã sử dụng chân của kỳ đà để in lên tường thay vì dùng tay của mình để tránh đau đớn. Việc sử dụng bộ phận thân thể động vật như công cụ nghệ thuật đã phát hiện trước đây, chẳng hạn như trong hang động này ở Argentina. Tuy vậy, đến thời điểm này, vẫn không có một nhà khảo cổ hay nhà nghiên cứu nào dám khẳng định vậy nên bí ẩn về bàn chân nhỏ bé trong hang động Wadi Sura II vẫn nằm trong vòng bí mật. >>>Xem thêm video: Tranh cãi về bí ẩn trăm năm không lời giải về Leonardo da Vinci

