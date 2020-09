Dàn mỹ nhân Việt khoe trọn body nuột nà trên sân golf

Kể từ sau khi hẹn hò cùng CEO điển trai Matt Liu mê chơi golf, Hoa hậu Hương Giang cũng đã bắt đầu làm quen với bộ môn này. Chưa bàn về khả năng chơi golf, nhưng thời trang trên sân cỏ của nàng hậu này cũng đủ nhận về vô số lời khen của người hâm mộ. Trong lần xuất hiện cùng bạn trai, Hương Giang diện áo polo và váy ngắn cực đơn giản nhưng vẫn khoe trọn nhan sắc mặn mà. Một lần khác đi chơi golf, nàng hậu giấu dáng bằng áo phông oversized và short khoe chân dài nuột nà. Trái ngược với đàn chị, style trên sân golf của sao Việt hot Hòa Minzy lại có chút ''bánh bèo'' hơn. Đi chơi thể thao cùng chồng, nữ ca sĩ chọn áo polo hồng nữ tính kết hợp với chân váy trắng đơn giản. Dù lựa chọn style ăn mặc kín cổng cao tường, Á hậu Huyền My vẫn khoe trọn body nuột nà trên sân golf. Set đồ đơn giản skinny jeans ôm sát mix cùng áo phông trắng vẫn phô diễn được vóc dáng và chiều cao chuẩn chỉnh của nàng Á hậu. Cô nàng mới làm quen với bộ môn thể thao này chưa lâu. Quỳnh Nga là một trong những người đẹp rất chăm tập thể thao giữ dáng và thường diện trang phục gợi cảm khoe dáng. Riêng những lần đi tập golf Quỳnh Nga lại ghi điểm tuyệt đối nhờ những set đồ tinh tế. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng với vòng 3 gợi cảm cùng vòng eo thon trứ danh, ngay cả khi diện set đồ kín như bưng để tập golf thì Quỳnh Nga cũng khoe triệt để body của mình. Không nằm ngoài trào lưu chơi golf của các mỹ nhân Việt, Kỳ Duyên chứng tỏ đẳng cấp khi diện "cả cây đen'' ôm body trong buổi đầu tiên tập golf. ''Cô gái thời tiết'' Mai Ngọc cũng lựa chọn bộ môn golf để giải trí và rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Mai Ngọc luôn chuẩn bị cho mình những set đồ gọn gàng nhất nhưng luôn toát lên vẻ sang chảnh mỗi khi đến sân tập. Mai Ngọc thừa nhận chơi golf giúp cô giảm cân tiêu mỡ khá nhiều, chân cũng nhỏ gọn hẳn. Là một trong những mỹ nhân Việt chăm phơi mình trên sân golf nhất, MC Thu Hoài cũng nhờ đó mà ''kiếm được tấm chồng''. Cô nàng luôn xuất hiện trên sân tập với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ trong trang phục ôm sát nhưng vẫn thoải mái, năng động. Thu Hoài còn rủ rê cô bạn thân Phanh Lee cùng theo đuổi đam mê golf. Style trên sân golf của 2 sao Việt này luôn gọn gàng thanh lịch, kết hợp với phụ kiện chống nắng như mũ, găng tay tông xuyệt tông với set đồ. Thu Hoài bên chồng sắp cưới - cũng là một doanh nhân có niềm đam mê đặc biệt với golf. Điểm danh dàn gái xinh Vbiz đi đánh golf nổi tiếng nhất trong thời gian quan chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Âu Hà My. Body chuẩn giúp cho Âu Hà My dù diện trang phục đơn giản cũng cực kỳ nổi bật trên sân golf. Giảng viên còn có hẳn một BST, áo và chân váy đồng điệu để thay đổi khi đi chơi thể thao. Những màn lột xác bùng nổ của mỹ nhân Việt! | Saostar

Kể từ sau khi hẹn hò cùng CEO điển trai Matt Liu mê chơi golf, Hoa hậu Hương Giang cũng đã bắt đầu làm quen với bộ môn này. Chưa bàn về khả năng chơi golf, nhưng thời trang trên sân cỏ của nàng hậu này cũng đủ nhận về vô số lời khen của người hâm mộ. Trong lần xuất hiện cùng bạn trai, Hương Giang diện áo polo và váy ngắn cực đơn giản nhưng vẫn khoe trọn nhan sắc mặn mà. Một lần khác đi chơi golf, nàng hậu giấu dáng bằng áo phông oversized và short khoe chân dài nuột nà. Trái ngược với đàn chị, style trên sân golf của sao Việt hot Hòa Minzy lại có chút ''bánh bèo'' hơn. Đi chơi thể thao cùng chồng, nữ ca sĩ chọn áo polo hồng nữ tính kết hợp với chân váy trắng đơn giản. Dù lựa chọn style ăn mặc kín cổng cao tường, Á hậu Huyền My vẫn khoe trọn body nuột nà trên sân golf. Set đồ đơn giản skinny jeans ôm sát mix cùng áo phông trắng vẫn phô diễn được vóc dáng và chiều cao chuẩn chỉnh của nàng Á hậu. Cô nàng mới làm quen với bộ môn thể thao này chưa lâu. Quỳnh Nga là một trong những người đẹp rất chăm tập thể thao giữ dáng và thường diện trang phục gợi cảm khoe dáng. Riêng những lần đi tập golf Quỳnh Nga lại ghi điểm tuyệt đối nhờ những set đồ tinh tế. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng với vòng 3 gợi cảm cùng vòng eo thon trứ danh, ngay cả khi diện set đồ kín như bưng để tập golf thì Quỳnh Nga cũng khoe triệt để body của mình. Không nằm ngoài trào lưu chơi golf của các mỹ nhân Việt , Kỳ Duyên chứng tỏ đẳng cấp khi diện "cả cây đen'' ôm body trong buổi đầu tiên tập golf. ''Cô gái thời tiết'' Mai Ngọc cũng lựa chọn bộ môn golf để giải trí và rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Mai Ngọc luôn chuẩn bị cho mình những set đồ gọn gàng nhất nhưng luôn toát lên vẻ sang chảnh mỗi khi đến sân tập. Mai Ngọc thừa nhận chơi golf giúp cô giảm cân tiêu mỡ khá nhiều, chân cũng nhỏ gọn hẳn. Là một trong những mỹ nhân Việt chăm phơi mình trên sân golf nhất, MC Thu Hoài cũng nhờ đó mà ''kiếm được tấm chồng''. Cô nàng luôn xuất hiện trên sân tập với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ trong trang phục ôm sát nhưng vẫn thoải mái, năng động. Thu Hoài còn rủ rê cô bạn thân Phanh Lee cùng theo đuổi đam mê golf. Style trên sân golf của 2 sao Việt này luôn gọn gàng thanh lịch, kết hợp với phụ kiện chống nắng như mũ, găng tay tông xuyệt tông với set đồ. Thu Hoài bên chồng sắp cưới - cũng là một doanh nhân có niềm đam mê đặc biệt với golf. Điểm danh dàn gái xinh Vbiz đi đánh golf nổi tiếng nhất trong thời gian quan chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Âu Hà My. Body chuẩn giúp cho Âu Hà My dù diện trang phục đơn giản cũng cực kỳ nổi bật trên sân golf. Giảng viên còn có hẳn một BST, áo và chân váy đồng điệu để thay đổi khi đi chơi thể thao. Những màn lột xác bùng nổ của mỹ nhân Việt! | Saostar