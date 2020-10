Dàn Hoa hậu, Á hậu Việt đam mê “môn thể thao nhà giàu” cỡ nào?

Sở hữu nhan sắc và body đẹp, hiện tại, Huyền My là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nàng Á hậu xinh đẹp cũng là một trong những sao Việt mê mẩn bộ môn nhà giàu golf. Theo dõi trang cá nhân của Huyền My, không khó để bắt gặp những hình ảnh đầy năng động trên sân golf được Á hậu đăng tải. Người đẹp khá chăm tập luyện để nâng cao ''tay gậy'' và say mê với những cú đánh golf điệu nghệ. Huyền My còn được chú ý bởi gu thời trang trên sân golf thanh lịch, sang chảnh nhưng vẫn năng động. Cô nàng thường lựa chọn những trang phục kín đáo như áo polo mix cùng quần skinny ôm sát hay chân váy ngắn, khoe trọn đôi chân dài miên man. Hương Giang và bạn trai Matt Liu hiện là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất showbiz Việt. Quen Matt Liu, hoa hậu chuyển giới cũng tình cờ ''nên duyên'' cùng bộ môn golf. Mỗi lần xuất hiện trên sân golf dù là một mình hay cùng bạn trai, Hương Giang cũng khiến người hâm mộ chú ý bởi thần thái ''không phải dạng vừa''. Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng không ít lần xuất hiện trên sân golf chuyên nghiệp. Phong cách trên sân golf của nàng hậu đơn giản nhưng vẫn đầy khỏe khoắn, năng động. Kỳ Duyên cũng thuộc dàn Hoa hậu, Á hậu Việt đam mê "môn thể thao nhà giàu". Nàng Hậu có niềm đam mê với tà áo dài truyền thống này rất chăm chỉ tập golf mỗi khi rảnh rỗi. Nhờ bộ môn thể thao này mà Hoa hậu Ngọc Hân luôn duy trì được sắc vóc hoàn hảo. Dù diện trang phục kín cổng cao tường, Ngọc Hân vẫn cuốn hút bởi vẻ đẹp trẻ trung hack tuổi. Trong khi Hoa hậu Phan Hoàng Thu cũng có niềm đam mê với "bộ môn nhà giàu" và gắn bó được gần 2 năm. Cô từng chia sẻ, ban đầu đến với golf vì tò mò. Ngoài việc rèn luyện hình thể, Hoàng Thu cho biết chơi golf còn giúp cô rèn luyện sự điềm tĩnh, tập trung cao độ Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2020 Cúp Truyền hình Quảng Ninh | QTV

