COVID-19: Tivi giảm khủng, mua thương hiệu nào ngon bổ rẻ?

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cửa hàng bán đồ điện tử đồng loạt phải đóng cửa và chuyển sang hình thức bán hàng trực tuyến. Tivi giảm giá khủng, miễn phí dịch vụ, trả góp 0%,.. là nhiều cách mà chuỗi bán lẻ áp dụng để kích cầu mua sắm của người dân. Theo thông tin trên các trang bán hàng online, nhiều dòng TV có kích thước nhỏ - tầm trung như 32, 40 inch đã giảm 40-50%, xuống mức dưới 4 triệu đồng. Với các thương hiệu nằm ngoài top đầu như Skyworth, TCL, Panasonic, các dòng của Sharp, LG, Samsung đắt hơn khoảng 1-2 triệu đồng. Nếu tìm kiếm mẫu tivi màn hình LED đảm bảo tiêu chí ngon - bổ - rẻ, thì Sanco - thương hiệu tivi vừa ra mắt gần đây tại thị trường Việt Nam đáng để bạn cân nhắc. Hiện mẫu LED Sanco 32 inch H32T100 đang được bán theo hình thức online với giá chỉ 1,9 triệu đồng (giảm 37% so với trước đó). Sản phẩm có màn hình độ phân giải HD, hỗ trợ công nghệ hình ảnh Picture Wizards II cùng hệ thống loa có công suất lên đến 20 W. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu Smart tivi Sharp 32 inch LC-32SA4500X, hiện đang được bán ra với mức 3,1 triệu đồng (giảm 42% so với trước đó). Màn hình độ phân giải HD, được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết, kết nối internet, cho phép người dùng mở rộng thế giới giải trí. Là sản phẩm phổ thông, tivi cũng sẽ được tích hợp đầu thu DVB-T2 hay tính năng Screen Mirroring để chiếu phim từ điện thoại lên tivi. Tivi màn hình 43 - 55 inch được đông đảo các hộ gia đình người Việt lựa chọn cũng giảm giá từ 10-20%. Những mẫu TV bán chạy của các thương hiệu như Samsung, LG giảm vài trăm ngàn đồng. Nếu tài chính dư dả hơn một chút, người dùng có thể tìm mua mẫu tivi thông minh LG 4K 55 inch 55UM7100PTA với thiết kế hiện đại, độ phân giải 4K cho trải nghiệm chân thật, rõ nét. Tivi được trang bị rất nhiều công nghệ phục vụ việc nghe nhìn, giải trí, mà mức giá hiện nay chỉ khoảng 9,95 triệu đồng (giảm 46% so với trước đó). Nhiều dòng TV cao cấp QLED, OLED cũng giảm giá sâu trong mùa COVID-19. Dòng TV QLED 65 inch hiện được giảm giá khủng đến 46%, giá chỉ còn khoảng từ 26,9 triệu đồng. Một số dòng tivi QLED TV 75 inch giảm 30-35%. Trước khi đặt mua online, người dùng nên lưu ý kiểm tra giá thực tế tại nhiều nơi để mua được giá phù hợp nhất. Cũng như tìm hiểu kỹ chính sách bán hàng online, các ưu đãi nhận được,... Ô tô giảm sốc 200 triệu mùa Covid... nhưng có đáng mua? Nguồn: Youtube

