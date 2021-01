Công nghệ AI đang từng bước lấn át con người thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán của con người. Những chương trình này sử dụng các thuật toán phức tạp để tương tác với môi trường và học hỏi kinh nghiệm.Về mặt lý thuyết, khả năng ứng dụng của AI là vô hạn. Các lập trình viên đã tạo ra những chương trình có thể tạo ra những bài viết phức tạp, kịch bản hay thậm chí là một câu truyện ngắn. Dù AI vẫn chưa thể đạt đến trình độ hoàn hảo, nhưng có thể chúng ta sẽ đón chào một nhà văn kỹ thuật số vào thời gian không xa. AI cho phép các nhà bán lẻ cắt giảm nguồn nhân lực với hệ thống trả lời tự động cho các câu hỏi đơn giản. Dịch vụ khách hàng sử dụng AI phức tạp hơn nhiều so với một chatbot (tin nhắn tự động) thông thường. Thậm chí, một số chương trình có thể sử dụng cả các nền tảng viễn thông khác. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thiết kế một ứng dụng hỗ trợ cho thẩm phán trong việc đưa ra quyết định đối với nghi phạm. Phần mềm dự đoán này giúp thẩm phán ra quyết định tạm giam hay cho nghi phạm tại ngoại. Nhiều ngân hàng còn sử dụng AI làm phần mềm bảo mật chống xâm nhập. AI sẽ giám sát hoạt động của tài khoản theo thời gian thực và có thể phát hiện các khoản thanh toán bất thường hiệu quả hơn so với một chương trình không có AI hay một con người. AI rất hữu ích với ngành tài chính. Rất nhiều ứng dụng AI giúp dự đoán và hỗ trợ các giao dịch chứng khoán. Những chương trình này có thể dự đoán chính xác diễn biến thị trường và tự động thực hiện giao dịch để tối ưu lợi nhuận. AI không chỉ để phục vụ cho con người, mà là cho động vật hoang dã. AI cho phép các tổ chức bảo vệ động vật theo dõi các cá thể động vật hoang dã không chỉ trên màn hình máy tính. Có một lĩnh vực đang cực kỳ nổi lên bằng AI, đó là y học. Lĩnh vực này bao hàm khá rộng, bất cứ kỹ thuật y tế nào sử dụng AI đều thuộc lĩnh vực này. Chương trình AI sẽ phân tích dữ liệu thông qua nền tảng e-learning và tạo ra kế hoạch học tập phù hợp với khả năng của học sinh. Sử dụng những chương trình này cho phép học sinh tận dụng tối đa kiến thức học được cũng như giúp giáo viên quản lý học sinh toàn diện hơn. Một số nhà hàng đã sử dụng AI để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và với cả nhân viên của mình. Một ví dụ điển hình là việc sử dụng robot để mang thức ăn cho khách hàng trong nhà hàng hay trong một quan cà phê mà nhân viên không phải chạy vòng quanh tìm khách. Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, một số lĩnh vực khác cũng đã bắt đầu trào lưu ứng dụng AI, trong đó có cả nghệ thuật. Ngoài việc tạo nên một cuộc cách mạng trong công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, các thuật toán máy học giờ đây đã có thể tự tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh. Dù không ai mong đợi AI sẽ thay thế hoàn toàn vị trí của con người, nhưng chúng ta có thể trông chờ vào một ngày AI sẽ đảm nhận những vao trò cao hơn trên các lĩnh vực.

