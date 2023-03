Chuyên gia tuyên bố sốc về lời tiên tri trong sách Khải Huyền Kinh thánh

Có nhiều nhận định cho rằng, Khải Huyền chính là dự ngôn mang tính chuẩn xác cao nhất và vẹn toàn nhất về lịch sử của nhân loại. Trong cuốn sách Khải Huyền có nhiều lời tiên tri nói về “ngày tàn” của thế giới, về cuộc “phán xét chung”, về Thiên Chúa và sự sống lại của Ngài… Khải Huyền được đánh giá là cuốn Thiên thư vĩ đại chứa đựng nhiều bí mật, huyền cơ mà chưa một ai trong lịch sử có thể khai thác, lý giải được cách trọn vẹn. Theo một nghiên cứu mới, ngôn ngữ bí ẩn của sách Khải Huyền được cố ý cho giống với ngôn ngữ được sử dụng trong những tấm bảng lời nguyền của người La Mã cổ đại. Những tấm bảng lời nguyền của La Mã bao gồm một số lời nguyền rủa làm hại kẻ thù, thường được khắc trên một tấm chì mỏng, sau đó được đặt ở một nơi mà chỉ các vị thần mới có thể nhìn thấy. Michael Hölscher, nhà nghiên cứu thuộc khoa nghiên cứu Kinh thánh tại Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức cho biết một ví dụ quan trọng từ sách Khải Huyền là Thiên Chúa được nói về việc "trói" và "thả" Satan. Thuật ngữ tương tự được sử dụng trong các bảng lời nguyền của người La Mã, còn được gọi là "defixiones" - tiếng Latinh có nghĩa là "trói" - có nghĩa là ép buộc nạn nhân thực hiện một hành động nhất định. Một ví dụ khác là sách Khải huyền mô tả kẻ thù giống như các tấm bảng lời nguyền. Ví dụ, sách Khải huyền chương 13 tiên tri rằng “dấu của con thú” sẽ được áp đặt lên mọi người, không phân biệt giàu- nghèo, tự do và nô lệ… Theo học giả Bart Ehrman, tác giả của sách Khải huyền được cho là do một người tên là John of Patmos viết nó vào khoảng năm 96 sau Công nguyên sau khi chứng kiến hoặc nghe về sự tàn phá của La Mã đối với Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Công nguyên. Hölscher cho biết, không chỉ cách diễn đạt trong sách Khải huyền được lấy cảm hứng từ những tấm bảng lời nguyền của người La Mã mà còn cả những hành động. Chẳng hạn, một thiên thần ném một hòn đá lớn để phá hủy Babylon, một loại nghi lễ nguyền rủa. Hölscher cho biết ảnh hưởng của những tấm bảng lời nguyền cũng thể hiện rõ trong các yếu tố ngôn từ bắt nguồn từ việc thực hành viết những lời nguyền. Ví dụ: các nhân vật liên quan đến các vị thần trong sách Khải huyền thường viết tên của các vị thần đó trên cơ thể của họ - chẳng hạn như những người theo con thú, đeo tên hoặc số của con thú trên tay hoặc trán của họ. Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một tấm bảng khắc lời nguyền hơn 1700 năm tuổi trong một khu nhà La Mã ở thành phố David, Jerusalem. Tấm bảng lời nguyền này là các đoạn chữ được viết bằng tiếng Hy Lạp, trong đó một phụ nữ tên là Kyrilla đã gọi tên 6 vị thần để đặt lời nguyền lên người có tên Iennys: "Ta đánh xuống và đóng đinh lưỡi, đôi mắt, cơn giận dữ, sự chống đối của Iennys", một phần lời nguyền được dịch ra. Kyrilla xin các vị thần bảo đảm "hắn không chống lại, và không thể nói hay làm gì bất lợi cho Kyrilla ..." Để hoàn thành mục đích, Kyrilla đã kết hợp các yếu tố từ 4 tôn giáo khác nhau- Robert Walter Daniel ở Đại học Cologne cho biết. Trong 6 vị thần, có bốn vị thần Hi Lạp (Hermes, Persephone, Pluto và Hecate), một vị thần Babylon (Ereschigal) và một vị thần Gnostic (Abrasax). Ngoài ra, các đoạn chữ còn có những từ ngữ ma thuật như "Iaoth" có nguồn gốc từ tiếng Do Thái. >>>Xem thêm video:Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc. Nguồn: Kienthucnet.

