Choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của cây cổ thụ khổng lồ nhất trái đất

Nằm trong Khu rừng Khổng lồ của Vườn quốc gia Sequoia ở bang California, Mỹ, cây cự sam (Sequoiadendron giganteum) mang tên Tướng Sherman (General Sherman) là một cây cổ thụ được cả thế giới biết đến nhờ tầm vóc đáng kinh ngạc của mình. Ảnh: Public Policy Institute of California. Theo đo đạc, Tướng Sherman có chiều cao 83,8 mét - tương đương tòa nhà 20 tầng, đường kính 7,7 mét, ước tính thể tích thân cây đạt 1.500 mét khối. Ảnh: Outdoor Project. Về mặt thể tích, Tướng Sherman chính là cây đơn thân lớn nhất quả đất hiện nay. Nó có thể chứa được đến mười con cá voi xanh - loài động vật lớn nhất còn tồn tại trên thế giới mà mỗi cá thể trưởng thành nặng tới 180 tấn. Ảnh: We Who Roam. Độ tuổi của Tướng Sherman được xác định là từ 2.300 – 2.700 năm. Ở loài cây cự sam, đây chỉ là độ tuổi "trung niên", nên cây vẫn còn có thể sinh trưởng trong nhiều thế kỷ nữa. Ảnh: Expedia. Cái tên "Tướng Sherman" được đặt bởi nhà tự nhiên học James Wolverton năm 1879. Ông đã lấy theo tên cấp trên của mình thời nội chiến là tướng William Tecumseh Sherman, khi đó là Tư lệnh Lục quân của quân đội Liên bang miền Bắc. Ảnh: Tripadvisor. Từ năm 1886, cây cự sam này được các cư dân công xã Kaweah - một cộng đồng cấp tiến đến định cư trên diện tích 12 dặm vuông ở khu vực - đổi tên là Karl Marx, để tôn vinh nhà tư tường người Đức. Cây trở về với tên cũ khi Vườn quốc gia Sequoia được chính quyền thành lập năm 1892. Ảnh: Windows 10 Spotlight Images. Vào tháng 1/2006, nhánh lớn nhất của Tướng Sherman - nhô ra từ khoảng một phần tư thân cây, thường thấy trong các bức ảnh cũ - đã bị gãy, khiến những người yêu thích cây đại thụ này không khỏi tiếc nuối. Ảnh: UCLA Newsroom. Đường kính nhánh cây gãy ước tính là trên 2 mét, chiều dài trên 30 mét, bằng một cây cổ thụ cỡ lớn. Sự cố này đã khiến thể tích của Tướng Sherman giảm đi một phần, nhưng không ảnh hướng đến sức sống của cây. Ảnh: Fabio Achilli / Flickr. Trong lịch sử, Tướng Sherman không phải là cây lớn nhất từng được ghi nhận, mà danh hiệu này từng thuộc về cây hồng sam (Sequoia sempervirens) mang tên "Người khổng lồ Lạch Crannell" (Crannell Creek Giant), nằm gần Trinidad, California. Ảnh: AZ Animals. Cây này ước tính lớn hơn Tướng Sherman từ 15 đến 25% thể tích. Sau khi Người khổng lồ Lạch Crannell bị chặt hạ vào giữa những năm 1940, Tướng Sherman mới vươn lên chiếm ngôi vị quán quân. Ảnh: DOI Gov. Ngày nay cây cự sam Tướng Sherman là điểm tham quan nổi bật ở Vườn quốc gia Sequoia. Từ con đường cao tốc chạy qua Vườn quốc gia, du khách có thể tiếp cận cây một cách dễ dàng thông qua con đường mòn dài vài trăm mét. Ảnh: Outdooractive. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

