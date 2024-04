Choáng ngợp bên trong 8 máy bay siêu sang và đắt đỏ nhất hành tinh

1. Airbus ACJ320neo - 110 triệu USD: Là một trong những máy bay được xếp vào hạng đắt đỏ nhất thế giới, Airbus ACJ320neo được gọi là "Penthouse bay", phiên bản này của ACJ320neo chỉ chở 19 người nhưng có nội thất giống như một căn hộ sang trọng với phòng ngủ và phòng tắm riêng rộng rãi. 2. Boeing 787 VIP Dreamliner - 153 triệu USD: Dreamliner có diện tích sàn lớn với không gian như dãy phòng khách sạn cao cấp, mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách. 3. Máy bay Boeing 747-430 của Quốc vương Brunei - 323 triệu USD: Chiếc Boeing 747 của Quốc vương Brunei có nội thất bằng pha lê và vàng, giống như một cung điện bay. 4. Boeing 747-8 VIP của Joseph Lau - 367 triệu USD: Boeing 747-8 của Joseph Lau được trang bị nhiều tiện ích như phòng khách, quầy bar và phòng tập thể dục. 5. Airbus A340-300 của Alisher Usmanov - 400 triệu USD: Chiếc Airbus A340-300 của Alisher Usmanov có nội thất sang trọng và tiện nghi, phù hợp cho các chuyến bay dài. 6. Airbus A380 của Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal - 502 triệu USD: Máy bay này của Hoàng tử Alwaleed bin Talal có nội thất rộng lớn và được trang bị các tiện nghi xa hoa như phòng hòa nhạc và gara. 7. Air Force One: Boeing 747 - 660 triệu USD: Air Force One là biểu tượng của Hoa Kỳ với mọi tiện ích và công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn và thoải mái cho Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. 8. Air Force One: Boeing 747-8 - 1,6 tỷ USD: Chiếc Boeing 747-8 này được cải tiến với nội thất tùy chỉnh và các tính năng an ninh tiên tiến, đem lại sự thoải mái tối đa cho Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. Mời quý độc giả xem thêm video: Thảm kịch cơ phó tự sát lao máy bay vào núi, 150 người thiệt mạng.

