Chiếu vị trí Trái Đất ra không gian, người ngoài hành tinh lộ diện?

Thông điệp này được mã hóa nhị phân, phát thông tin về Hệ Mặt trời, bề mặt Trái đất và loài người tới một phần của Dải Ngân hà được xác định là nơi có nhiều khả năng nhất của các nền văn minh ngoài Trái đất. Đây vốn là phiên bản cập nhật của thông điệp Arecibo từ năm 1974, gửi thông tin tương tự vào không gian bằng kính viễn vọng vô tuyến ở Puerto Rico. Tín hiệu mới được gọi là Beacon in the Galaxy, bao gồm các phương thức giao tiếp cơ bản, một số khái niệm toán học và vật lý, DNA, thông tin về con người và cuối cùng là vị trí của Trái đất để bất kỳ loài nào ngoài Trái đất (nếu có và nhận được tín hiệu) có thể gửi tín hiệu hồi đáp. Nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là Tiến sĩ Jonathan Jiang tại Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA ở California, nói rằng với những cải tiến kỹ thuật ngày nay, họ có thể phát tín hiệu nhị phân này vào trung tâm của Dải Ngân hà, sử dụng Hệ thống kính viễn vọng Allen của Viện Seti ở California và Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu ở Trung Quốc. Trong một bài báo khoa học, nhóm nghiên cứu đề xuất gửi tín hiệu đến một khu vực dày đặc các ngôi sao gần trung tâm của Dải Ngân hà - khu vực được cho là nhiều khả năng tồn tại sự sống nhất. "Nhân loại có một câu chuyện hấp dẫn để chia sẻ, và mong muốn được biết về các loài khác, và bây giờ chúng ta có đủ phương tiện để làm điều đó," nhóm nghiên cứu viết. Tuy nhiên, tiến sĩ Anders Sandberg, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai nhân loại (FHI) của Đại học Oxford, cảnh báo rằng việc chia sẻ những thông tin như vậy có nguy cơ rủi ro rất cao. Tiến sĩ Anders Sandberg cho rằng khả năng thông điệp đến được với một nền văn minh ngoài hành tinh là rất thấp. "Beacon In The Galaxy" sẽ gặp khó khăn khi "đi qua" không gian giữa các vì sao và (nếu) đến được với một nền văn minh ngoài Trái đất nào đó thì có thể cũng chẳng hề được coi trọng như những gì chúng ta mong đợi. "Thông điệp mà chúng ta kỳ vọng đối với họ có thể chẳng khác nào tấm bưu thiếp tẻ nhạt", nhà nghiên cứu Anders Sandberg nói. Ngược lại, ông cảnh báo việc gửi thông điệp ra ngoài Trái đất của NASA có thể "có tác động tiêu cực lớn đến mức thực sự cần phải xem xét một cách nghiêm túc". Cụ thể là khả năng vô tình tiết lộ vị trí và kích hoạt một cuộc xâm lăng Trái đất của người ngoài hành tinh. Cùng quan điểm, khoảng hơn một thập kỷ trước, nhà vật lý Stephen Hawking cũng đã cảnh báo con người nên hạn chế gửi thông điệp vào không gian. "Nếu người ngoài hành tinh đến thăm chúng ta, kết quả sẽ giống như khi Columbus đến Châu Mỹ - không tốt cho người Mỹ bản địa," Hawking nói trong một bộ phim tài liệu trên kênh Discovery. Nhưng Jiang và các đồng nghiệp cho rằng nếu có một loài ngoài hành tinh có khả năng giao tiếp xuyên vũ trụ thì họ sẽ hiểu giá trị của hòa bình và hợp tác, và nhân loại có thể học hỏi được nhiều điều từ loài đó. "Chúng tôi tin rằng những tiến bộ khoa học mà nhiệm vụ này mang lại, nếu thiết lập được liên lạc, sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với những rủi ro," theo nhóm Jiang. Rủi ro và lợi ích tổng thể của việc gửi tin nhắn đều nhỏ, theo Anders Sandberg, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai của Nhân loại tại Đại học Oxford. "Cách tốt hơn và an toàn hơn là tìm ra các loài khác khi di chuyển ra ngoài không gian, khi chúng ta và đối tác đều là các loài đã trưởng thành," Sandberg nói.

