Chi tiết 3 bước quy trình cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Việt Nam đang triển khai thí điểm cấp hộ chiếu vaccine điện tử tại 3 bệnh viện là Bạch Mai, E, K (Hà Nội). Theo đó, những người tiêm vắc xin COVID-19 tại 3 bệnh viện trên đã được cập nhật thông tin vào hệ thống tiêm chủng quốc gia, là cơ sở dữ liệu để thí điểm cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Vào ngày 22/3, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, cho biết sau một tuần thí điểm, hệ thống đáp ứng tốt việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử. Bộ Y tế dự kiến trong tuần tới họp để hướng dẫn đồng bộ trên toàn quốc Ông Nguyễn Bá Hùng giải thích chọn ba bệnh viện này thí điểm là do bệnh viện lớn, dữ liệu người được tiêm chủng chính xác. Tuy nhiên, hiện Cục Công nghệ Thông tin mới thí điểm phần mềm ứng dụng nên hộ chiếu vaccine chưa đồng bộ trên hệ thống cho các trường hợp này. Theo ông Nguyễn Bá Hùng, vào tháng 12/2021, Bộ Y tế ban hành quy trình cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine điện tử cũng như hộ chiếu vaccine giấy, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương quốc tế. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia. Quy trình cấp hộ chiếu vaccine điện tử bao gồm 3 bước với hạn sử dụng là 12 tháng. Bước 1: cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm rà soát thông tin, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine COVID-19. Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Nền tảng cần đáp ứng quy định: Đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép (bao gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayat-Vax và Abdala - mỗi loại vaccine được gắn 1 mã code). Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định. Hộ chiếu vaccine" cần hiển thị 11 trường thông tin: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Quốc tịch; Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; Số mũi tiêm đã nhận; Ngày tiêm; Liều số; Vaccine; Sản phẩm vaccine; Nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine; Mã số của chứng nhận.

