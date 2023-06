Chấn động bằng chứng khoa học chứng minh thời gian có thể đảo ngược

Có bằng chứng khoa học cho thấy thời gian không thể đảo ngược lại trong thế giới chúng ta đã biết. Tuy nhiên, trong lĩnh vực vật lý, mô hình vũ trụ học hiện đại cho thấy thời gian không chỉ có một hướng. Trước vụ nổ lớn, không có thời gian, không gian, vật chất hay quy luật vật lý. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ bắt đầu giãn nở và thời gian cũng bắt đầu chảy đi theo một hướng nhất định. Dưới sự hướng dẫn của ý tưởng của Einstein về tích hợp không-thời gian, một số nhà vật lý tin rằng thời gian có thể thay đổi hướng khi vũ trụ chuyển từ trạng thái giãn nở sang co lại. Tuy nhiên, các bằng chứng thực nghiệm hiện tại cho thấy vũ trụ đang gia tăng tốc độ giãn nở, không có dấu hiệu chậm lại. Dự đoán một tương lai có thể xảy ra là vũ trụ sẽ chuyển từ trạng thái giãn nở sang trạng thái co lại, được gọi là "Vụ Co Lớn". Tuy nhiên, không thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra sau Vụ Co Lớn. Một điểm khác biệt quan trọng giữa sự sụp đổ của vũ trụ và việc đảo ngược một bộ phim là entropy. Giá trị entropy trong vũ trụ không bị đảo ngược và tiếp tục tăng theo thời gian. Mặc dù việc đảo ngược thời gian có vẻ khó tin, nó vẫn có thể xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt, mặc dù xác suất rất nhỏ. Quá khứ được mô tả là trạng thái nhiệt động lực thấp, trong khi tương lai có nhiệt động lực cao hơn. Tuy thời gian không trôi đi, nhưng nó có một chiều chỉ định, được gọi là mũi tên thời gian, trong đó các sự kiện diễn ra từ trước đến sau. Tuy nhiên, các nhà khoa học gặp khó khăn khi cố gắng định nghĩa một chiều thời gian trong phạm vi toàn vũ trụ. Đồng thời, các phương trình vật lí không cung cấp một chiều thời gian rõ ràng. Mặc dù chúng ta không thể trích xuất một chiều thời gian từ các phương trình toán học, điều đó không có nghĩa là không có một chiều thời gian trong thực tế. Một ví dụ được đưa ra là các quá trình ở cấp độ nguyên tử thường có tính thuận nghịch trong thời gian, trong khi các quá trình ở cấp độ trên không có tính thuận nghịch. Điều này liên quan đến định luật thứ hai nhiệt động lực học, một định luật quan trọng trong vật lý. Vì vậy, mặc dù chúng ta có mong muốn quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi hay trải nghiệm lại quá khứ, việc đó là hoàn toàn không thể do tính chất tự nhiên của thời gian và các định luật vật lý. >>>Xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

