Cận cảnh Game boy không cần pin, chỉ dùng năng lượng mặt trời

Do thời lượng pin khủng và độ bền của Game Boy nên vòng đời của nó cũng đứng đầu trong hàng loạt máy chơi game, đã trở thành ký ức tuổi thơ của bao thế hệ sau này. Tuy nhiên, do pin không thân thiện với môi trường và tuổi thọ của pin là yếu tố hạn chế lớn nhất. Nhưng mới đây đã xuất hiện một chiếc Game boy có thể không cần dùng tới pin. Thiết bị do nhóm Winkel sản xuất có tên là Engage, và có vẻ ngoài rất giống với Game Boy, với hình dạng vuông vắn, bố cục nút gần như giống nhau và các yếu tố cổ điển như nút chéo. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và Game Boy của Nintendo là pin. Engage có thể chạy bình thường mà không cần pin Từ video demo, các game kinh điển Tetris và Super Mario đều có thể chơi được. Theo báo cáo, năng lượng tạo ra khi người chơi nhấn nút và năng lượng do các tấm pin mặt trời chuyển đổi chính là nguồn sức mạnh của Engage. Năng lượng yêu cầu của các trò chơi khác nhau cũng khác nhau. Trò chơi có màn hình đơn giản như Tetris tiêu thụ ít năng lượng hơn. Engage có thể tiếp tục chạy trong điều kiện ánh sáng phù hợp và tiếp tục nhấn nút. Nếu đó là một trò chơi như Super Mario có màn hình phức tạp và không yêu cầu nhấn nút nhanh, thì năng lượng có thể không đủ khiến Engage ngừng hoạt động, nhưng đừng quá lo lắng. Sau khi nhấn các nút thêm vài lần, hãy đợi vài giây để Engage nhận được đủ năng lượng. Nó có thể chạy mà không cần pin, có nghĩa là nó thân thiện với môi trường hơn và có tuổi thọ cao hơn. Các công nghệ liên quan cũng có nhiều tham khảo cho các sản phẩm tiêu thụ ít điện năng và yêu cầu cấp điện liên tục thấp. Từ quan điểm của thị trường tiêu dùng, sức mạnh sản phẩm của Engage không mạnh, nó giống như một sản phẩm khái niệm, một sản phẩm cung cấp cho ngành công nghiệp một hướng đi mới. Ngoài ra, có một điểm đáng tiếc là Engage không tạo ra hiệu ứng âm thanh, và năng lượng do năng lượng mặt trời tạo ra và các nút bấm còn hơi thấp. Là một sản phẩm được ra mắt vào năm 1989, mặc dù độ nổi tiếng của Game Boy không được như khi mới ra mắt nhưng vẫn có rất nhiều fan. Một số người đã chế tạo và sửa chữa Game Boy không vì sở thích thuần túy. Đồng thời, một số người lại từ từ biến Game Boy thành một nghề nghiệp.

