Cận cảnh các loài cây mọng nước kỳ lạ nhất thế giới

Hàm cọp (Faucaria tuberculosa) cao 2,5 cm, là thực vật bản địa ở các vùng bán hoang mạc Nam Phi. Loài cây mọng nước này có lá trông giống cái miệng ngoác rộng với những chiếc răng nhọn. Hoa sỏi (Lithops aucampiae) cao 3 cm, phân bố ở vùng bán hoang mạc Nam Phi. Lá của loài cây này có hình dáng như viên đá cuội, giúp chúng "hòa lẫn" vào môi trường sống nhiều sỏi đá của mình.Chân voi (Frithia pulchra) cao 1 cm, mọc trên đất trống ở vùng ôn đới Nam Phi. Lá của loài cây này có hình trụ, mặt trên phẳng dẹt như mặt bàn chân của những con voi. Giọt băng (Mesembryanthemum crystallinum) cao 1 cm, mọc trên đất mặn ở nhiều vùng thuộc châu Phi, châu Âu và Tây Á. Mặt ngoài lá của loài cây này có những hạt óng ánh nhỏ xíu như băng tuyết bao phủ. Bánh bao nhỏ (Conophytum minutum) cao 1 cm, phân bố ở vùng bán hoang mạc Nam Phi. Lá của chúng có hình dáng tròn trịa như những chiếc bánh. Lưỡi cừu (Titanopsis calcarea) cao 3 cm, sống ở các vùng hoang mạc bán Nam Phi. Loài cây này có lá nhìn khá giống cái lưỡi. Schwantesia ruedebuschii cao 10 cm, thường mọc thành bụi trên các triền đồi ở Namibia và Nam Phi. Loài cây này được nhận dạng nhờ các cặp lá có hình dạng đặc trưng với các gai ở đầu lá. Gibbaeum velutinum cao 8 cm, thường mọc thành thảm ở vùng bán hoang mạc Nam Phi. Các cặp lá của loài cây này trông như chiếc móng vuốt, nối liền với nhau ở gốc. Sương tía (Disphyma crassifolium) cao 1 cm, được ghi nhận ở Nam Phi, Australia và New Zealand. Sống trên đất mặn, loài cây này có thể tạo thành những tấm thảm lớn nhờ thân bò lan. Cúc quả chua (Carpobrotus edulis) cao 3 cm, phân bố ở Nam Phi. Mọc ở các sinh cảnh khô thoáng, loài cây này có thể trở thành loài xâm lấn do tốc độ phát triển nhanh. Quả của chúng có thể ăn được. Chi Lampranthus gồm các loài cây cao khoảng 4 cm, mọc ở vùng bán hoang mạc gần bờ biển Nam Phi. Có hoa mọc dày đặc với màu sắc rực rỡ, chúng là cây cảnh khá phổ biến trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An | VTV4.

