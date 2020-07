Cận cảnh 4 chiếc iPhone “hot” nhất sắp ra mắt

Giống với các tin đồn, rò rỉ không chính thức trước đó, bộ bản dựng nguyên mẫu iPhone 12 series này gồm 4 phiên bản với 3 kích thước khác nhau, cụ thể như sau: Phiên bản màn hình 5.4 inch, tên gọi iPhone 12; Phiên bản 6.1 inch gồm 2 mẫu sản phẩm với tên gọi có thể là: iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro; Phiên bản 6.7 inch với tên gọi iPhone 12 Pro Max. Về ngoại hình, giống với toàn bộ rò rỉ, iPhone 12 series sẽ sở hữu phần khung vuông vắn hơn so với iPhone 11 series. Cách xây dựng phần khung máy này tương tự với iPhone 5s hay iPhone SE trước đây, nhưng chắc chắn Apple sẽ thay đổi chất liệu để sản phẩm của năm 2020 trông cao cấp và bắt mắt hơn. Sự tồn tại của iPhone 12 kích thước 5.4 inch là một hoài nghi lớn của cả người dùng và giới chuyên môn. Bởi với tỷ lệ màn hình dài ở thời điểm này thì kích thước 5.4 inch sẽ trông rất nhỏ. Thêm vào đó, iPhone SE 2020 vừa ra mắt sở hữu một kích thước nhỏ gọn, vậy nếu iPhone 12 5.4 inch ra mắt thì có thực sự hợp lý? Dựa theo dummy có thể thấy iPhone 12 5.4 inch sở hữu 2 camera chính ở mặt sau, mặt trước vẫn là màn hình hiển thị với notch và tai thỏ quen thuộc. Như đã đề cập ở phía trên, dummy chỉ là bản dựng, vẫn chưa thực sự là phiên bản chuẩn với thương mại, vì thế mọi thứ chưa thể chắc chắn cho đến khi Apple giới thiệu chính thức iPhone 12 series. Dựa theo bộ bản dựng này thì iPhone 12 Pro và iPhone 12 Max/Plus sẽ có cùng kích thước là 6.1 inch, điều này cũng tương đồng với các tin đồn rò rỉ thời gian qua. iPhone 12 Max, sản phẩm kích thước 6.1 inch, theo truyền thống thì đây chính là người kế nhiệm của iPhone Xr và iPhone 11. Sản phẩm này sẽ sở hữu màn hình LCD thay vì OLED, hệ thống camera chính cũng chỉ có 2 camera và mặt trước vẫn là màn hình tai thỏ quen thuộc. Tuy nhiên, tên gọi của iPhone 12 Max vẫn còn là điều đang gây tranh cãi, một số trang bán hàng quốc tế đã để lộ tên gọi iPhone 12 Max nhưng nhiều người dùng tin rằng Apple sẽ gọi sản phẩm này với cái tên iPhone 12 Plus. Dễ dàng phân biệt được iPhone 12 Pro và iPhone 12 Max/Plus thông qua cụm camera phía sau cùng màn hình khác biệt. Xu hướng chung của smartphone là ngày càng lớn, do đó iPhone 12 Pro Max lên ngưỡng màn hình 6.7 inch sẽ là điều tất yếu phải xảy ra. Đặc biệt với nền tảng iOS, Apple có thể tối ưu không gian hiển thị tốt hơn rất nhiều so với các hệ máy Android. Hệ thống camera của iPhone 12 Pro Max này cũng chỉ có 3 ống kính, điều này khác với phần lớn tin đồn thời gian gần đây cho rằng iPhone 12 Pro Max sẽ sở hữu 4 camera. Nếu 4 bản dummy này là đúng, người dùng có quyền hy vọng vào một dòng sản phẩm với thiết kế đẹp mắt hơn của Apple trong năm 2020.

