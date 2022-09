Bí mật ít biết bên trong hầm mộ 200 tuổi của Hoàng gia Anh

Nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, nhưng trước đó bà sẽ được đặt tạm dưới hầm mộ hoàng gia của Nhà nguyện St George trong lâu đài Windsor. Nhà nguyện Tưởng niệm St. George VI cũng là nơi an nghỉ của cha mẹ cố nữ hoàng Anh, cùng tro cốt em gái, Công chúa Margaret. Việc quan tài Hoàng thân Philip được đặt tại hầm mộ và chờ đoàn tụ cùng linh cữu nữ hoàng đã được lên kế hoạch từ trước. Hầm mộ Hoàng gia được xây dựng sâu bên dưới Nhà nguyện St. George VI, với độ sâu khoảng 5 m. Đây là căn hầm được lót bằng đá, với kích thước được cho là 8,5 m x 21,3 m. Bên trong hầm mộ có đủ không gian để chứa 44 linh cữu. 32 cỗ quan tài được xếp lên các kệ sát tường, trong khi 12 cỗ còn lại sẽ nằm ở chính giữa. Lối vào của nó có một cánh cổng sắt thường được đóng lại. Khi diễn ra nghi lễ trên sảnh chính, một tấm sàn bên trong nhà nguyện, nơi đặt linh cữu, sẽ được nâng lên. Sau nghi lễ, quan tài sẽ được hạ xuống thông qua thang nâng điện. Linh cữu sau đó được di chuyển qua hành lang ngầm dài 15 m trước khi được các nhân viên đưa vào hầm mộ. Vua George III đã cho xây dựng Hầm mộ Hoàng gia vào năm 1804. Công trình được hoàn thành 6 năm sau. Trong nhiều thập niên, hầm mộ hoàng gia là nơi an nghỉ tạm thời của các thành viên hoàng gia trước khi chọn nơi an táng phù hợp. Vua George III là vị quốc vương đầu tiên được an táng tại hầm mộ vào năm 1820. Hầm mộ Hoàng gia là nơi du khách không được tham quan, dù khách vẫn được thăm Nhà nguyện St. George hay dự các nghi lễ tại đây. Điều này khiến nhiều người tò mò về một số bí mật bên trong căn hầm như môi trường và không khí bên trong căn hầm. Một số nguồn tin cho biết, bên trong hầm mộ nhiều khả năng sẽ toát ra một số mùi nhất định, dù chỉ những người bảo quản căn hầm mới biết được cụ thể. Dù vậy, hoàng gia luôn có những biện pháp để bảo quản thi hài và làm chậm sự phân hủy. Việc bảo quản căn phòng không để xuất hiện mùi sẽ giữ được sự trang trọng mỗi khi tiếp nhận hay di dời linh cữu. Việc này cũng đảm bảo thuận lợi cho những người làm công việc bảo quản hầm mộ. Trong số những Hoàng gia gần đây nhất được tạm trú trong Hầm chứa Hoàng gia là mẹ của Hoàng tử Philip, Công chúa Alice. Bà vào hầm mộ sau khi qua đời vào tháng 12/1969. Nhưng vào tháng 8/1988, hài cốt của bà được đưa ra khỏi hầm để chôn cất tại Nhà thờ Mary Magdalene của Jerusalem, theo nguyện vọng của bà. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

