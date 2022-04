Bất ngờ top sản phẩm công nghệ đỉnh cao có nguồn gốc từ Ukraine

Một trong những máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới không phải do các cường quốc công nghiệp như Mỹ, Đức...sản xuất ra mà là Ukraine. Máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới là do Igor Sikorsky, người Ukraine thiết kế, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Nguồn: Báo An ninh thủ đô. Romankiw, lớn lên từ miền Tây Ukraine, là cha đẻ của những chiếc máy tính có bộ nhớ khủng như ngày nay. IBM, công ty ông làm việc, đã bán ổ cứng, sản phẩm công nghệ có nguồn gốc từ Ukraine, vốn được xây dựng bằng công nghệ của Romankiw cho Steve Woziak, đặt nền móng cho Apple sản xuất những "siêu phẩm" bộ nhớ cao như hiện nay. Nguồn: Báo Lao động. Nhiều người cho rằng linh kiện bán dẫn, giá trị cốt lõi của máy tính hiện đại ngày nay là do kỹ sư người Mỹ sáng chế. Thực chất, bằng sáng chế đầu tiên được cấp cho Julius Lilienfeld, người Ukraine. Nguồn: Báo Lao động. Các sản phẩm từ thép sẽ không thể phát triển và hoàn thiện như ngày nay nếu không có sự phát hiện ra tiềm năng sử dụng điện để chiếu sáng và hàn vật liệu với nhau bởi nhà khoa học Vasily Petrov ở Kharkiv, Ukraine. Nguồn: Báo Lao động. Động cơ Piezo được biết đến với vai trò chuyển dòng điện thành năng lượng cơ học với hiệu suất hơn 90%. Đây là sản phẩm của nhà khoa học Viacheslav Lavrinenko thuộc Học viện Bách khoa Igor Sikorsky tại Kyiv, Ukraine. Nó được áp dụng vào hệ thống lấy nét máy ảnh, máy gia tốc hạt, ổ địa máy tính ngày nay. Nguồn: VietAds. Snapchat, công nghệ cho phép người dùng sử dụng hiệu ứng hình ảnh vào các cuộc trò chuyện video. Thực chất, ứng dụng này được xây dựng dựa trên Lookery, một công ty khởi nghiệp Odesa ở Ukraine. Nguồn: BR.Atsit. SL Interpreter được tạo ra bởi BeWarned, một công ty của Ukraine, đây là một ứng dụng giúp người khiếm thính hòa nhập xã hội. Với ứng dụng này người khiếm thính có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành giọng nói và ngược lại. Nguồn: Asvho. Nhiều nhân tài Ukraine đã trở thành người sáng lập và lãnh đạo một số công ty quyền lực nhất hành tinh. Các ứng dụng gây sốt toàn cầu như WhatsApp, PayPal hay thậm chí wifi mà chúng ta sử dụng ngày nay đều có sự tham gia của những kỹ sư tới từ Ukraine. Nguồn: Paypal.com. Gã khổng lồ trong ngành điện tử như Intel đã phải đầu tư số tiền khổng lồ vào Eve V của Ukraine, một sản phẩm vừa là máy tính xách tay vừa là máy tính bảng, giống như Microsoft Surface. Hiện sản phẩm này cũng được bán rộng rãi ở Việt Nam. Nguồn: Genk.vn. Grammarly, một nền tảng giúp hàng triệu người trên thế giới chỉnh sửa ngữ pháp khi viết tiếng Anh. Đây cũng sản phẩm người Việt vô cùng ưa chuộng. Grammarly được sáng lập bởi 3 doanh nhân người Ukraine là Max Lytvyn, Alex Shevchenko và Dmytro Lider. Nguồn: Vow English.

Một trong những máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới không phải do các cường quốc công nghiệp như Mỹ, Đức...sản xuất ra mà là Ukraine. Máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới là do Igor Sikorsky, người Ukraine thiết kế, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. Nguồn: Báo An ninh thủ đô. Romankiw, lớn lên từ miền Tây Ukraine, là cha đẻ của những chiếc máy tính có bộ nhớ khủng như ngày nay. IBM, công ty ông làm việc, đã bán ổ cứng, sản phẩm công nghệ có nguồn gốc từ Ukraine, vốn được xây dựng bằng công nghệ của Romankiw cho Steve Woziak, đặt nền móng cho Apple sản xuất những "siêu phẩm" bộ nhớ cao như hiện nay. Nguồn: Báo Lao động. Nhiều người cho rằng linh kiện bán dẫn, giá trị cốt lõi của máy tính hiện đại ngày nay là do kỹ sư người Mỹ sáng chế. Thực chất, bằng sáng chế đầu tiên được cấp cho Julius Lilienfeld, người Ukraine. Nguồn: Báo Lao động. Các sản phẩm từ thép sẽ không thể phát triển và hoàn thiện như ngày nay nếu không có sự phát hiện ra tiềm năng sử dụng điện để chiếu sáng và hàn vật liệu với nhau bởi nhà khoa học Vasily Petrov ở Kharkiv, Ukraine. Nguồn: Báo Lao động. Động cơ Piezo được biết đến với vai trò chuyển dòng điện thành năng lượng cơ học với hiệu suất hơn 90%. Đây là sản phẩm của nhà khoa học Viacheslav Lavrinenko thuộc Học viện Bách khoa Igor Sikorsky tại Kyiv, Ukraine. Nó được áp dụng vào hệ thống lấy nét máy ảnh, máy gia tốc hạt, ổ địa máy tính ngày nay. Nguồn: VietAds. Snapchat, công nghệ cho phép người dùng sử dụng hiệu ứng hình ảnh vào các cuộc trò chuyện video. Thực chất, ứng dụng này được xây dựng dựa trên Lookery, một công ty khởi nghiệp Odesa ở Ukraine. Nguồn: BR.Atsit. SL Interpreter được tạo ra bởi BeWarned, một công ty của Ukraine, đây là một ứng dụng giúp người khiếm thính hòa nhập xã hội. Với ứng dụng này người khiếm thính có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành giọng nói và ngược lại. Nguồn: Asvho. Nhiều nhân tài Ukraine đã trở thành người sáng lập và lãnh đạo một số công ty quyền lực nhất hành tinh. Các ứng dụng gây sốt toàn cầu như WhatsApp, PayPal hay thậm chí wifi mà chúng ta sử dụng ngày nay đều có sự tham gia của những kỹ sư tới từ Ukraine. Nguồn: Paypal.com. Gã khổng lồ trong ngành điện tử như Intel đã phải đầu tư số tiền khổng lồ vào Eve V của Ukraine , một sản phẩm vừa là máy tính xách tay vừa là máy tính bảng, giống như Microsoft Surface. Hiện sản phẩm này cũng được bán rộng rãi ở Việt Nam. Nguồn: Genk.vn. Grammarly, một nền tảng giúp hàng triệu người trên thế giới chỉnh sửa ngữ pháp khi viết tiếng Anh. Đây cũng sản phẩm người Việt vô cùng ưa chuộng. Grammarly được sáng lập bởi 3 doanh nhân người Ukraine là Max Lytvyn, Alex Shevchenko và Dmytro Lider. Nguồn: Vow English.