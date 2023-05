Bất ngờ thiết kế camera dọc sẽ trở lại trên iPhone 16

Thông tin này được xuất phát từ tài khoản Twitter @Uredditor và nếu thực sự đúng như vậy thì iPhone 16 sẽ quay trở lại bố cục dọc được thấy lần cuối trên iPhone 12 và iPhone 12 mini. Apple hiện đang sắp xếp 2 ống kính trong cụm camera sau của iPhone 13 và iPhone 13 mini theo đường chéo. Thiết kế này được chuyển sang thế hệ iPhone 14 và iPhone 14 Plus ra mắt vào năm ngoái. Bố cục đường chéo dự kiến tiếp tục áp dụng với iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, thiết kế camera dọc sẽ trở lại trên iPhone 16 cũng mới chỉ là tin đồn chưa được xác nhận chính thức, hiện tại iPhone 15 vẫn còn chưa ra mắt vậy nên những kế hoạch cho iPhone 16 chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, theo thông tin mới nhất từ từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro sẽ lớn hơn một chút so với các mẫu Pro tiền nhiệm. Trong một tweet được chia sẻ trên Twitter, leaker ShrimpApplePro đã gợi ý rằng iPhone 16 sẽ có chipset A18 Bionic dựa trên tiến trình 3nm của TSMC để có hiệu suất CPU và GPU tốt hơn. Ngoài ra, dòng iPhone 2024 cũng sẽ sử dụng RAM LPDDR5X nhanh hơn. Để so sánh, iPhone 14 Pro có RAM LPDDR5 và công nghệ cũng sẽ được áp dụng trên loạt iPhone 15 Pro dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Về bộ xử lý, chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro sẽ dựa trên quy trình chip N3B của TSMC trong khi iPhone 16 sẽ đi kèm với chip A18 Bionic dựa trên quy trình 3nm. Như đã đề cập trước đó, Apple không muốn thay đổi loại RAM với dòng iPhone 15. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

