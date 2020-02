Bất ngờ phát hiện thói quen sử dụng mạng xã hội của Jack J97

Mới đây, kênh Youtube J97 của Jack – chủ nhân bản hit “Hồng nhan” đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đăng ký theo dõi chỉ sau 1 tuần chính thức xuất hiện. Thành tích này khiến chàng ca sĩ trẻ gốc Bến Tre trở thành người có kênh Youtube nhận nút vàng nhanh nhất Việt Nam chỉ với 2 video ngắn. Không chỉ quan tâm đến kênh Youtube mới của Jack, hay lùm xùm với công ty ICM mà nhiều người còn tò mò về thói quen sử dụng mạng xã hội cũng như những món đồ công nghệ mà giọng ca “Sóng gió” sở hữu. Ảnh: FBNV Sở hữu kênh Youtube triệu view, những bức ảnh trăm nghìn like, tương tác và bình luận, thế nhưng Jack lại không phải là fan cuồng của mạng xã hội hay các sản phẩm công nghệ. Nam ca sĩ trẻ không thường xuyên đăng tải hình ảnh cũng không hay cập nhật cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân như nhiều người nổi tiếng khác. Ảnh: FBNV Sau thời gian dài vắng bóng, đầu tháng 2 vừa qua, Jack bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội ảnh selfie nhí nhố bên chiếc iPhone 11 Pro. Đăng ảnh để thông báo tình hình hiện tại và trấn an fan chưa đủ, Jack còn không quên "cà khịa" ai kia cực lầy lội cùng dòng caption: "Nghe nói 200K kia đang bị một thế lực hoạt hình nào đó hack. Lo làm gì!". Ảnh: Instagram NV Phiên bản điện thoại iPhone mà Jack sở hữu có màu gold sang chảnh được Apple trình làng tháng 9/2019, với bộ 3 camera khó lẫn với dòng smartphone khác. Ảnh: Instagram NV Trước khi cập nhật một trong số 3 phiên bản điện thoại mới nhất của Apple, Jack từng sử dụng iPhone XS Max. Đây cũng là chiếc smartphone được nhiều người nổi tiếng trong showbiz lựa chọn bởi sở hữu thiết kế đẹp mắt, sang chảnh, lại phục vụ nhu cầu chụp ảnh, selfie “chuẩn không cần chỉnh”. Ảnh: FBNV Qua những hình ảnh cá nhân hiếm hoi được Jack đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy chàng ca sĩ gốc Bến Tre cũng được cho là từng sở hữu iPhone 8 Plus với mặt lưng kính màu đỏ dễ nhận. Ảnh: FBNV Phiên bản điện thoại này cũng “theo chân” Jack suốt một thời gian dài, chứng tỏ anh chàng này hẳn là một iFan chính hiệu đây.

