Bão thuỷ tinh và những hiện tượng lạ lùng chỉ có ngoài vũ trụ

Hành tinh HD 189733b nằm cách Trái đất 63 năm ánh sáng được biết đến như một bản sao của sao Mộc, tuy nhiên có điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Các nhà khoa học đã phải sử dụng cách theo dõi gián tiếp thông qua ánh sáng phản chiếu của hành tinh lên các ngôi sao của nó, và phát hiện ra rằng, hành tinh này cũng có một bầu khí quyển màu xanh giống Trái đất của chúng ta. Tuy nhiên điểm đặc biệt là bầu khí quyển này là một cơn bão khổng lồ di chuyển liên tục với thành phần chính là các mảnh thủy tinh silicat. Chính hiện tượng kỳ lạ này phản chiếu ánh sáng Mặt Trời khiến cho nó có màu xanh giống Trái đất. Ngôi sao HOPS-68 cách Trái đất 1.350 năm ánh sáng là một ngôi sao có cấu trúc gần giống Mặt Trời khi mới hình thành. Xung quanh ngôi sao này tồn tại một đám mây bụi khí, mà trong đó thành phần chính là những tinh thể olivin màu xanh lá cây (một loại đá quý trên Trái đất có cấu tạo chính là sắt và magie). Điều đặc biệt là do nhiệt độ khá lạnh của các đám bụi khí này (khoảng -170 độ C), khiến các tinh thể olivin ngưng tụ thành các hạt nhỏ và rơi xuống giống như một cơn mưa pha lê xanh đẹp kỳ diệu. Các tinh thể tương tự cũng đã từng được phát hiện trong các sao chổi thuộc khu vực ngoại vi của Trái đất. Các nhà khoa học cho rằng những dạng đá quý này có thể được hình thành trong giai đoạn đầu của hệ Mặt Trời, khi các sao chổi bắn phá các hành tinh trong quá trình nguội lạnh. Alpha Andromedae, còn được gọi là Alpheratz, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Andromeda. Bên cạnh đó ngôi sao này còn có một điểm đặc biệt, đây là ngôi sao duy nhất được phát hiện có một hệ thống thời tiết gần giống với Trái đất. Các nhà khoa học cho rằng trên ngôi sao này tồn tại những đám mây thủy ngân vô cùng đặc biệt, có tính chất di chuyển theo thời gian. Tuy nhiên họ chưa thể lý giải sự hình thành của những đám mây thủy ngân này, cũng như nguyên nhân khiến chúng di chuyển một cách đều đặn như vậy. HD 80606b là một “sao Mộc nóng” khác chỉ lớn gấp 4 lần bản gốc mà chúng ta đã biết. Với quỹ đạo elip dẹt hành tinh quanh ngôi sao của nó mất 111,4 ngày và có có khoảng cách bằng 0,88 lần khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời. Trong khi quan sát hành tinh này, các nhà khoa học phát hiện ra sự thay đổi bức xạ nhiệt vô cùng lớn trên bề mặt của nó. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở sự thay đổi nhiệt độ, hiện tượng đặc biệt này gây ra những vụ nổ bức xạ bất ngờ. Một vụ nổ như vậy có thể tạo ra sức gió trên bề mặt lên tới 17.000km/h và tạo ra những đợt sóng siêu nhiệt bao phủ toàn bộ hành tinh. Sao lùn nâu 2M2228 cách 39 năm ánh sáng có những thay đổi ánh sáng trên bề mặt cứ 90 phút một lần. Sự khác biệt này là kết quả của những đám mây di chuyển trên bề mặt của sao lùn trong cơn bão có kích thước của Trái Đất. Nhiệt bề mặt của ngôi sao khoảng 600-700 độ C, vì vậy những đám mây được tạo thành từ những vật chất kỳ lạ, trong đó có cát và những giọt sắt nóng chảy. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

