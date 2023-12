Bằng chứng người ngoài hành tinh đổ bộ Trái Đất 200 năm trước

Tài liệu và hình ảnh bí ẩn về UFO xuất hiện ở Nhật Bản cách đây khoảng 200 năm, trước cả khi phi công Kenneth Arnold báo cáo về các đĩa bay nổi tiếng năm 1947. Vào năm 1803, một chiếc thuyền hình đĩa bay tên là Utsuro-bune được mô tả dạt vào bãi biển Harato-no-hama ở tỉnh Hitachi. Chiếc thuyền được miêu tả giống như một nồi nấu cơm với kính trong mái và tấm bảo vệ kim loại. Trong thuyền có một phụ nữ có làn da hồng, mái tóc đỏ và nói một ngôn ngữ không xác định. Cô mang theo một chiếc hộp mà cô từ chối mở. Ngư dân địa phương nghi ngờ cô là một công chúa nước ngoài được phái đến. Truyền thuyết về Utsuro-bune đã truyền lại trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi cơn sốt UFO nổ ra từ Mỹ vào năm 1947, cuộc tranh luận mới nổi lên xung quanh truyền thuyết này. Shoichi Kamon, trong cuốn sách mới "The Mystery of Utsuro-bune," sẽ so sánh quan điểm khoa học, lịch sử và dân gian để làm sáng tỏ về câu chuyện của Utsuro-bune. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

