Bằng chứng người khổng lồ được tìm thấy ở Mỹ: Giống loài tàn ác?

Hang Lovelock ở Nevada (Mỹ) được khám phá lần đầu tiên vào năm 1913. Đến năm 1924, một đoàn thám hiểm khảo cổ của Đại học Berkeley bắt đầu lên đường điều tra và khám phá. Hang Lovelock - sâu chừng 12 mét và rộng 18 mét - ban đầu được gọi là hang Móng ngựa do bên trong hang có hình dạng chữ U. Năm 1931, 2 bộ khung xương rất to lớn được tìm thấy ở đáy hồ cạn Humboldt gần Lovelock. Một bộ xương cao 2,5 mét, được mô tả là được bọc trong tấm vải phủ nhựa, không giống như các xác ướp Ai Cập. Bộ khung xương còn lại cao 3 mét. Năm 1950, hóa thạch của người khổng lồ có xương đùi dài đến 1,2 mét được tìm thấy ở gần sông Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà khoa học cho rằng người này cao chừng 5 mét. Năm 1970, bộ xương người khổng lồ tóc đỏ lộ ra ở vùng Amazon. Vào năm 1976, các nhà khảo cổ học ở Viện bảo tàng Smithsonian (Mỹ) tiếp tục phát hiện những mảnh xương của người đàn ông cao khoảng 2,5 đến 3 mét tại vùng người Kurd sinh sống ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2004, những mảnh xương còn lại của người khổng lồ cao khoảng 3 mét được phát hiện sau một trận sóng thần ở đảo Phi Phi của Thái Lan. Năm 2005, hai cổ mộ người khổng lồ dài hơn 10 mét được khám phá ở Syria. Nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng của người khổng lồ tóc đỏ là Si-Te-Cah. Thổ dân Paiute gọi họ là "bọn người ăn cây bấc", do hai lý do: bấc là loại cây mọc ở đầm lầy được người khổng lồ dùng để đóng bè để thoát thân; và thứ hai là, bọn người này thường bắt cóc những phụ nữ chặt cây bấc ở vùng ven hồ Humboldt. Vậy chuyện gì đã xảy ra với giống người khổng lồ tóc đỏ Si-Te-Cah của hang Lovelock? Trong khi các giả thuyết của giới khảo cổ học và dân địa phương đang đối chọi nhau chan chát, truyền thuyết Paiute cho rằng họ là một giống người khổng lồ tàn ác. Sarah Winnemucca Hopkins, con gái của một tù trưởng người da đỏ ở Paiute, đã ghi lại câu chuyện trong cuốn sách của mình “Cuộc sống giữa những con đường: Sai lầm và yêu sách của họ,” được xuất bản năm 1882. Những "người khổng lồ" này được mô tả là hung ác, không thân thiện và ăn thịt đồng loại. Mặc dù có số lượng khiêm tốn, Si-Te-Cah tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với người Paiutes, những người mới bắt đầu thành lập trong khu vực. Truyền thuyết kể rằng một trận chiến lớn đã xảy ra, người Paiute dồn ép và buộc những người khổng lồ xuống một hệ thống đường hầm, chất đống tán lá trên lối vào và đốt cháy nó bằng những mũi tên rực lửa, dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng ở địa điểm ngày nay được gọi là Hang động Lovelock. Câu chuyện này đã bị các nhà sử học và nhân chủng học hiện đại coi là hư cấu và huyền thoại ngụ ngôn, nhưng một số người đã lập luận rằng bằng chứng khảo cổ cho thấy điều ngược lại. Đến ngày nay, người ta vẫn tiếp tục tranh cãi liệu giống người từng định cư trong hang Lovelock có thật là khổng lồ hay không, họ từ đâu tới và chuyện gì đã thực sự diễn ra khiến họ tuyệt chủng. Mời các bạn xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT

Hang Lovelock ở Nevada (Mỹ) được khám phá lần đầu tiên vào năm 1913. Đến năm 1924, một đoàn thám hiểm khảo cổ của Đại học Berkeley bắt đầu lên đường điều tra và khám phá. Hang Lovelock - sâu chừng 12 mét và rộng 18 mét - ban đầu được gọi là hang Móng ngựa do bên trong hang có hình dạng chữ U. Năm 1931, 2 bộ khung xương rất to lớn được tìm thấy ở đáy hồ cạn Humboldt gần Lovelock. Một bộ xương cao 2,5 mét, được mô tả là được bọc trong tấm vải phủ nhựa, không giống như các xác ướp Ai Cập. Bộ khung xương còn lại cao 3 mét. Năm 1950, hóa thạch của người khổng lồ có xương đùi dài đến 1,2 mét được tìm thấy ở gần sông Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà khoa học cho rằng người này cao chừng 5 mét. Năm 1970, bộ xương người khổng lồ tóc đỏ lộ ra ở vùng Amazon. Vào năm 1976, các nhà khảo cổ học ở Viện bảo tàng Smithsonian (Mỹ) tiếp tục phát hiện những mảnh xương của người đàn ông cao khoảng 2,5 đến 3 mét tại vùng người Kurd sinh sống ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2004, những mảnh xương còn lại của người khổng lồ cao khoảng 3 mét được phát hiện sau một trận sóng thần ở đảo Phi Phi của Thái Lan. Năm 2005, hai cổ mộ người khổng lồ dài hơn 10 mét được khám phá ở Syria. Nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng của người khổng lồ tóc đỏ là Si-Te-Cah. Thổ dân Paiute gọi họ là "bọn người ăn cây bấc", do hai lý do: bấc là loại cây mọc ở đầm lầy được người khổng lồ dùng để đóng bè để thoát thân; và thứ hai là, bọn người này thường bắt cóc những phụ nữ chặt cây bấc ở vùng ven hồ Humboldt. Vậy chuyện gì đã xảy ra với giống người khổng lồ tóc đỏ Si-Te-Cah của hang Lovelock? Trong khi các giả thuyết của giới khảo cổ học và dân địa phương đang đối chọi nhau chan chát, truyền thuyết Paiute cho rằng họ là một giống người khổng lồ tàn ác. Sarah Winnemucca Hopkins, con gái của một tù trưởng người da đỏ ở Paiute, đã ghi lại câu chuyện trong cuốn sách của mình “Cuộc sống giữa những con đường: Sai lầm và yêu sách của họ,” được xuất bản năm 1882. Những "người khổng lồ" này được mô tả là hung ác, không thân thiện và ăn thịt đồng loại. Mặc dù có số lượng khiêm tốn, Si-Te-Cah tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với người Paiutes, những người mới bắt đầu thành lập trong khu vực. Truyền thuyết kể rằng một trận chiến lớn đã xảy ra, người Paiute dồn ép và buộc những người khổng lồ xuống một hệ thống đường hầm, chất đống tán lá trên lối vào và đốt cháy nó bằng những mũi tên rực lửa, dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng ở địa điểm ngày nay được gọi là Hang động Lovelock. Câu chuyện này đã bị các nhà sử học và nhân chủng học hiện đại coi là hư cấu và huyền thoại ngụ ngôn, nhưng một số người đã lập luận rằng bằng chứng khảo cổ cho thấy điều ngược lại. Đến ngày nay, người ta vẫn tiếp tục tranh cãi liệu giống người từng định cư trong hang Lovelock có thật là khổng lồ hay không, họ từ đâu tới và chuyện gì đã thực sự diễn ra khiến họ tuyệt chủng. Mời các bạn xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT