Apple bị lộ thiết kế chính thức iPhone 14 Pro: Có "chất" như lời đồn?

Dựa trên video quảng cáo Apple Pay tại Thái Lan mới đây, thiết kế iPhone 14 series đã lộ diện. Trong đoạn video dài 15 giây, có khoảng hơn 3 giây giới thiệu về mẫu iPhone bí ẩn có màn hình kiểu "đục lỗ" được đồn đại gần đây. Video quảng cáo này khá đáng tin vì nó được đăng tải trên kênh gồm nhiều video chính thức khác của Apple. Thông tin về mẫu iPhone mới từ đoạn video cũng hoàn toàn trùng khớp với những tin đồn về thiết kế của iPhone 14 Pro thời gian gần đây. Cụ thể, mặt trước của sản phẩm không còn thiết kế "tai thỏ", thay vào đó là thiết kế dạng lỗ đục "nốt ruồi" và "viên thuốc", được xếp theo hình chữ "i" nằm ngang. Theo những tin đồn gần đây, loạt iPhone mới của Apple dự kiến ra mắt tháng 9 tới bao gồm 4 mẫu máy: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 và iPhone 14 Max - hay còn được biết như iPhone 14 Pro Max giá rẻ, vẫn sử dụng thiết kế "tai thỏ" cùng hai camera ở mặt lưng. Còn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, hai phiên bản cao cấp nhất thuộc thế hệ iPhone 14 series có kích thước lần lượt là 6.1 và 6.7 inch. Tuy nhiên, thiết kế mặt trước của máy đã thay đổi từ "tai thỏ" sang dạng "đục lỗ" và "viên thuốc". Theo các tin đồn gần đây, phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display). Tính năng này cho phép thiết bị có thể hiển thị thời gian và một số thông báo quan trọng mà không cần phải bật sáng màn hình. Camera selfie trên iPhone 14 được cho là sẽ hỗ trợ khả năng lấy nét tự động, cùng với khẩu độ lớn f/1.9, cho phép chụp ảnh tốt hơn và sắc nét hơn trong môi trường thiếu sáng. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ được trang bị chip đời mới, trong khi các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ dùng chip A15. Nguồn tin rò rỉ từ LeaksApplePro cho biết, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản "Pro Max giá rẻ" sẽ có giá khởi điểm là 899 USD (20,5 triệu đồng). iPhone 14 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

