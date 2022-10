6 đặc điểm quái gở cho biết bạn là người có chỉ số IQ cao

1. Kẻ “mù công nghệ”: Một trong những đặc điểm quái gở cho biết bạn là người có chỉ số IQ cao chính là bạn là một người mù công nghệ. Tiếp thu khoa học công nghệ mới là một điều đáng khuyến khích, song nếu quá lạm dụng, chúng sẽ đe dọa tới sự phát triển trí thông minh của bạn. Theo tờ The Times Online, việc sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, nhất là nhắn tin có thể gây ra trạng thái “infomania”. Theo các nhà nghiên cứu người Anh, những người mắc “infomania” thực sự gặp vấn đề với trí thông minh. Chỉ số IQ của những người này giảm tới 4 điểm so với việc sử dụng các chất kích thích như ma túy, cần sa. Nói cách khác, “mù công nghệ” một chút sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc phát triển trí thông minh. 2. Anh/chị cả: Anh/chị cả trong một gia đình thường có xu hướng thành công hơn trong công việc so với những người em của họ. Bởi lẽ, họ thường thông minh hơn. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy rằng những anh/chị cả trong gia đình thường có chỉ số IQ cao hơn khoảng 3 điểm so với người em gần nhất. 3. Nuôi mèo: Những người nuôi chó đã được nghiên cứu và được kết luận là dễ gần, cởi mở hơn so với những người nuôi mèo. Tuy nhiên, khi được kiểm tra về trí tuệ, người nuôi mèo thường làm tốt hơn. Các nhà khoa học giải thích rằng những người nuôi chó có xu hướng dắt con vật cưng đi dạo và trở nên cởi mở hơn. Còn người nuôi mèo thường sống nội tâm hơn, thường ở nhà và đọc sách trong khi vuốt ve con mèo. Và chính sự khác biệt này dẫn đến khả năng trí thông minh của họ cao hơn người nuôi chó. 4. Người hài hước: Các nhà khoa học của Đại học New Mexico đưa ra quan điểm này sau khi thử nghiệm. Trong một nghiên cứu, họ nhận ra những người viết những lời bình luận hài hước hơn về phim hoạt hình, sẽ có kết quả kiểm tra trí thông minh cao hơn. Trong một nghiên cứu khác, một nghệ sĩ hài kịch chuyên nghiệp đã đạt kết quả cao hơn mức trung bình trong các bài kiểm tra ngôn ngữ. 5. Lộn xộn và vô tổ chức: Bất chấp việc bố mẹ luôn bảo bạn phải dọn phòng, mà căn phòng vẫn như một cơn bão vừa quét qua, đó có thể là dấu hiệu của sự thông minh. Theo một nghiên cứu từ Đại học Minnesota (Mỹ) một không gian lộn xộn thúc đẩy suy nghĩ sáng tạo. Nghiên cứu cho thấy những người ngăn nắp đưa ra những lựa chọn an toàn, những người nổi tiếng bừa bộn (như Albert Einstein) có những suy nghĩ sáng tạo dẫn đến đột phá. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các dấu hiệu của thiên tài, không tìm đâu xa những người có không gian sống luộm thuộm. 6. Người đơn giản, không thích phô trương: Trên thế giới không thiếu những người giỏi nổi tiếng không thích khoe khoang, phô trương những gì mình sở hữu, thậm chí một số người chỉ sử dụng những thứ rất rẻ tiền. Người thông minh thường có vẻ ngoài đơn giản. Đây mới là biểu hiện chân thực của những người có chân tài thực học và có tự tin vào bản thân. >>>Xem thêm video: Đây là cách Thượng Hải xây dựng thành phố thông minh (Nguồn: VTV24).

1. Kẻ “mù công nghệ”: Một trong những đặc điểm quái gở cho biết bạn là người có chỉ số IQ cao chính là bạn là một người mù công nghệ. Tiếp thu khoa học công nghệ mới là một điều đáng khuyến khích, song nếu quá lạm dụng, chúng sẽ đe dọa tới sự phát triển trí thông minh của bạn. Theo tờ The Times Online, việc sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều, nhất là nhắn tin có thể gây ra trạng thái “infomania”. Theo các nhà nghiên cứu người Anh, những người mắc “infomania” thực sự gặp vấn đề với trí thông minh. Chỉ số IQ của những người này giảm tới 4 điểm so với việc sử dụng các chất kích thích như ma túy, cần sa. Nói cách khác, “mù công nghệ” một chút sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc phát triển trí thông minh. 2. Anh/chị cả: Anh/chị cả trong một gia đình thường có xu hướng thành công hơn trong công việc so với những người em của họ. Bởi lẽ, họ thường thông minh hơn. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy rằng những anh/chị cả trong gia đình thường có chỉ số IQ cao hơn khoảng 3 điểm so với người em gần nhất. 3. Nuôi mèo: Những người nuôi chó đã được nghiên cứu và được kết luận là dễ gần, cởi mở hơn so với những người nuôi mèo. Tuy nhiên, khi được kiểm tra về trí tuệ, người nuôi mèo thường làm tốt hơn. Các nhà khoa học giải thích rằng những người nuôi chó có xu hướng dắt con vật cưng đi dạo và trở nên cởi mở hơn. Còn người nuôi mèo thường sống nội tâm hơn, thường ở nhà và đọc sách trong khi vuốt ve con mèo. Và chính sự khác biệt này dẫn đến khả năng trí thông minh của họ cao hơn người nuôi chó. 4. Người hài hước: Các nhà khoa học của Đại học New Mexico đưa ra quan điểm này sau khi thử nghiệm. Trong một nghiên cứu, họ nhận ra những người viết những lời bình luận hài hước hơn về phim hoạt hình, sẽ có kết quả kiểm tra trí thông minh cao hơn. Trong một nghiên cứu khác, một nghệ sĩ hài kịch chuyên nghiệp đã đạt kết quả cao hơn mức trung bình trong các bài kiểm tra ngôn ngữ. 5. Lộn xộn và vô tổ chức: Bất chấp việc bố mẹ luôn bảo bạn phải dọn phòng, mà căn phòng vẫn như một cơn bão vừa quét qua, đó có thể là dấu hiệu của sự thông minh. Theo một nghiên cứu từ Đại học Minnesota (Mỹ) một không gian lộn xộn thúc đẩy suy nghĩ sáng tạo. Nghiên cứu cho thấy những người ngăn nắp đưa ra những lựa chọn an toàn, những người nổi tiếng bừa bộn (như Albert Einstein) có những suy nghĩ sáng tạo dẫn đến đột phá. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các dấu hiệu của thiên tài, không tìm đâu xa những người có không gian sống luộm thuộm. 6. Người đơn giản, không thích phô trương: Trên thế giới không thiếu những người giỏi nổi tiếng không thích khoe khoang, phô trương những gì mình sở hữu, thậm chí một số người chỉ sử dụng những thứ rất rẻ tiền. Người thông minh thường có vẻ ngoài đơn giản. Đây mới là biểu hiện chân thực của những người có chân tài thực học và có tự tin vào bản thân. >>>Xem thêm video: Đây là cách Thượng Hải xây dựng thành phố thông minh (Nguồn: VTV24).