6 câu hỏi cực phổ biến về Trái Đất nhưng ít ai tỏ tường

1. Con người có tất cả bao nhiêu giác quan? Đây là một trong những câu hỏi cực phổ biến về Trái Đất nhưng ít ai có thể trả lời đúng. Thông thường, người ta luôn nói về 5 giác quan của con người bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Dù vậy, đây chỉ là những giác quan chính mà thôi. Ngoài những giác quan này, con người được cho là có ít nhất 21 giác quan khác, ví dụ như: cân bằng, cảm giác nóng - lạnh, đói - khát... 2. Ai là người phát minh ra bóng đèn? Đa phần khi nghe câu hỏi này, câu trả lời hiện ngay trong đầu của nhiều người sẽ là nhà khoa học Thomas Edison. Tuy nhiên, trên thực thế, Edison chỉ là người tìm ra cách khiến cho bóng đèn có thể phát sáng trong thời gian dài mà thôi. 3. Tại sao bầu trời có màu xanh? Câu hỏi được lặp đi lặp lại quá thường xuyên từ những đứa trẻ, nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời. Bầu trời có màu xanh bởi một hiệu ứng vật lý rất quen thuộc - sự tán xạ. Ánh sáng mặt trời phải đi qua bầu khí quyển của Trái đất, nơi có rất nhiều tầng khí và vật chất, đóng vai trò như một bộ lọc và giúp "rải" ánh sáng đi nhiều nơi. Nếu đã từng nhìn thấy một viên kim cương lấp lánh nhiều màu, hẳn bạn cũng sẽ biết rằng ánh sáng, thực chất được tạo nên từ rất nhiều màu khác nhau, mỗi màu có một bước sóng khác nhau. Trong khi đó, ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn, do đó, nó có thể đi qua "bộ lọc" dễ dàng hơn, và từ đó được tán xạ rộng hơn mỗi khi đi qua bầu khí quyển. 4. Tiếng chuông đồng hồ báo thức là cách tốt nhất để thức dậy? Nhiều người cho rằng việc thức dậy sớm hay thức dậy ngay khi tiếng chuông đồng hồ kêu là thói quen tốt. Dù vậy, việc thức dậy bất chợt vì tiếng chuông reo ầm ỹ thực sự không hề tốt cho sức khỏe chút nào. 5. Vì sao những chú gấu lại phải ngủ đông? Mùa đông đến, những chú gấu sẽ tìm kiếm nơi an toàn để thực hiện quá trình ngủ đông kéo dài khoảng 6 tháng của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến họ nhà gấu phải ngủ đông không phải là do thời tiết quá lạnh mà là do nguồn thức ăn vào mùa đông bị giảm đi rất nhiều khiến chúng rất khó kiếm ăn. Vậy nên, đây là cách để chúng tiết kiệm năng lượng và tồn tại được. 6. Cà rốt có giúp cải thiện thị lực? Mỗi khi ăn cà rốt, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng nó sẽ giúp cải thiện thị lực nhờ hàm lượng vitamin dồi dào trong loại củ này. Nhưng thực chất, đây là một sai lầm khá phổ biến trong văn hóa đại chúng. Dù vậy, cà rốt vẫn là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe khi giúp con người củng cố cơ bắp và chống thoái hóa.

