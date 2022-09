12 ý tưởng công nghệ hứa hẹn thay đổi cuộc sống trong tương lai

1. Robot sống siêu vi: Các nhà khoa học ở ĐH Vermont (Mỹ) đã tạo ra một dạng sống hoàn toàn mới từ cấu trúc tế bào sống lấy trong phôi ếch. Nó là một dạng sống nhân tạo có thể được lập trình. Các nhà khoa học tin rằng sản phẩm công nghệ này có thể hữu ích cho việc tìm kiếm nguồn ô nhiễm phóng xạ, thu thập hạt nhựa ô nhiễm trên đại dương và đi vào động mạch để chữa lành vết thương. 2. Thực tế ảo tăng cường xúc giác: Các nhà nghiên cứu ở ĐH Northwestern (Mỹ) đã phát triển thành công thiết bị mẫu có khả năng phát ra tín hiệu xúc giác bằng một vật liệu có các hạt rung siêu nhỏ gắn lên da. Thiết bị được tạm gọi là VR biểu bì có thể sử dụng để gửi đi những cái chạm thân mật của một đứa trẻ ở nhà trẻ đến bố mẹ ở xa hoặc đem lại cảm giác chạm vào đồ vật cho những người khuyết chi. 3. Internet cho mọi người: Google đang chậm rãi phát bóng bay Internet "siêu to khổng lồ" đến những khu vực hẻo lánh trong khi Facebook từng có kế hoạch dùng drone cung cấp mạng Internet đến vùng sâu vùng xa. Gần nhất, chúng ta có SpaceX và Amazon với dự án cung cấp Internet cho nhân loại bằng cách sử dụng vệ tinh nhân tạo. 4. Tái sử dụng bã cà phê: Doanh nhân người Anh Arthur Kay đã sáng lập công ty khởi nghiệp xanh với ý tưởng tái sử dụng cà phê. Ban đầu, công ty sử dụng nó làm nhiên liệu sinh học nhưng không có khả năng thương mại hóa. Giờ đây, công ty chuyển hướng sang tái chế cà phê thành nhiên liệu rắn dùng cho việc đốt cháy với lượng khí thải thấp hơn so với củi. 5. Bình chữa cháy âm thanh: Bằng cách tạo ra âm bass ở tần số từ 30 đến 60 Hz, cắt đứt nguồn cung cấp oxy bên ngoài cho đám cháy, Seth và Việt đã chế tạo thành công bình chữa cháy âm thanh dập tắt được một đám cháy nhỏ ngay lập tức. Họ cũng hợp tác với công ty Arsac Technologies để thương mại hóa sản phẩm trong tương lai không xa. 6. Khinh khí cầu không gian: Công ty có tên gọi World View Enterprises của Mỹ đã đưa ra giải pháp thám hiểm Vũ trụ bằng khinh khí cầu không gian kể từ khi thành lập hồi năm 2013. Khinh khí cầu không gian này sẽ đưa khách tham quan lên độ cao 32km so với mực nước biển, độ cao đủ để bạn nhìn thấy rìa Trái đất từ không gian trong khoảng vài giờ đồng hồ, trước khi để khách nhảy dù xuống. 7. Kim khâu thông minh phát hiện ung thư: Chiếc kim được ứng dụng công nghệ gọi là quang phổ Raman, chiếu tia laser công suất thấp vào phần cơ thể bị nghi ngờ nhiễm ung thư, với tiềm năng phát hiện bệnh chỉ trong vài giây. 8. Sạc đầy pin xe điện trong vòng 10 phút: Tăng nhiệt độ pin lên khoảng 60 độ C trong khoảng 10 phút sau đó làm nguội nhanh chóng về nhiệt độ môi trường, các gai lithium sẽ không kịp hình thành và do đó pin sẽ không bị chai. Thiết kế pin sẽ có thêm một miếng niken mỏng để tạo ra mạch điện làm nóng trong vòng chưa đến 30 giây bên trong pin. Hệ thống làm mát trong xe sau đó sẽ làm nguội pin. Theo nghiên cứu, công nghệ này có thể sạc đầy một chiếc xe điện cỡ nhỏ trong vòng chỉ 10 phút. 9. Hạn sử dụng thông minh: Nữ nghiên cứu sinh của ĐH Brunel đã phát minh ra miếng dán hạn sử dụng thông minh có tên gọi Bump Mark. Miếng dán được cấu thành từ bốn lớp tạo cảm giác êm mịn khi sờ vào. Nhưng khi bề mặt của nó trở nên gồ ghề, nó cũng đồng thời báo hiệu rằng thực phẩm bên trong đã hết hạn sử dụng. 10. Tuần làm việc 4 ngày: Chỉ cần dành vài giây tìm kiếm, bạn sẽ thấy rất nhiều kết quả cho thấy làm việc ít hơn lại đem lại hiệu quả cao hơn, theo nghiên cứu độc lập từ nhiều nhà khoa học đến từ Anh, Mỹ. Công ty Perpetual Guardian ở New Zealand cũng áp dụng chính sách làm 4 ngày/tuần vĩnh viễn kể từ năm 2018. 11. Công viên kỷ Băng hà: Một nhóm các nhà khoa học Nga đang hy vọng tái tạo thành công môi trường sống cách đây 12.000 năm của các loài động vật thời tiền sử như voi ma mút, tê giác lông mượt, nai sừng tấm. Các nhà khoa học tin rằng việc gia tăng số lượng loài động vật ở vùng Siberia sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng ấm lên toàn cầu bằng việc kéo dài sự tồn tại của băng vĩnh cửu nơi đây. 12. Siêu vật liệu hoàn hảo: Thứ được nói đến ở đây là Aerogel, một loại gel không phải ở dạng lỏng mà tồn tại ở dạng khí. Aerogel là một chất rắn nhưng siêu nhẹ, có chứa 95% các lỗ li ti với đường kính trong khoảng từ 20nm đến 50nm, nhờ đó các phân tử khí không thể đi qua. Vật liệu này có khả năng cách nhiệt lẫn cách điện nhưng lại có thể thấm cả dầu và nước. Với đặc tính nhẹ nhưng lại chịu tải siêu nặng, Aerogel hiện được ứng dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ. Mời quý độc giả xem video: Ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin NanoCovax. Nguồn: VTV1.

