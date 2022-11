12 sự thật cực lạ lùng nhưng được khoa học chứng minh là thật

1. Cơ thể chứa nhiều vi khuẩn hơn tế bào của con người: Trên thực tế, đối với mỗi tế bào của con người, chúng ta có 10 vi khuẩn. Tuy nhiên, những sinh vật sống cực nhỏ này giúp ích cho hoạt động của cơ thể vì chúng cần thiết để tiêu hóa thức ăn, điều chỉnh hệ thống miễn dịch, bảo vệ chúng ta chống lại các vi khuẩn có hại khác… 2. Dung lượng lưu trữ của não người là 2,5 triệu gigabyte: Theo một nghiên cứu, bộ nhớ trong não của chúng ta tương đương 2,5 triệu GB, có thể được so sánh với việc chứa 3 triệu giờ xem các chương trình truyền hình. 3. Trái đất chứa đủ vàng để phủ toàn bộ bề mặt của nó: Theo nghiên cứu, 99% vàng trên Trái đất được chôn trong lõi của nó. Nếu chúng ta bằng cách nào đó đã có thể đào ra số lượng lớn này, chúng ta sẽ có được một lượng ginormous của kim loại quý, đủ để bao phủ hoàn toàn bề mặt của trái đất. Sự thật nghe có vẻ kỳ lạ này nhưng đã được khoa học chứng minh . 4. Gà trống có sẵn nút bịt tai: Gà trống có thể phát ra tiếng gáy khá lớn, to hơn 100 decibel, tương đương với âm thanh của cưa máy. Vậy tại sao tiếng động lớn như vậy không làm chúng chói tai? Câu trả lời thực sự nằm ở cấu trúc đầu độc đáo của nó. Đầu của gà trống có cấu trúc tương tự như nút bịt tai tích hợp, có thể giúp chúng chặn âm thanh lớn mà chúng tạo ra. 5. Một giọt kem đánh răng có tên: Vắt một miếng kem đánh răng nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều mà nhiều người không biết là hình dạng lượn sóng của kem đánh răng vắt trên bàn chải đánh răng có một cái tên gọi là nurdle. Điều này nghe có vẻ nhàm chán với hầu hết mọi người, nhưng hai công ty Colgate và GlaxoSmithKline đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc, thậm chí còn kiện ra tòa để sử dụng thuật ngữ này. 6. Con người dành 6 tháng cuộc đời để chờ đèn giao thông: Thời gian rất quý giá đối với chúng ta, nhưng khi đếm những việc nhất định chúng ta làm trong suốt cuộc đời, kết quả có thể gây ngạc nhiên. Ví dụ, một người dành một phần ba cuộc đời để ngủ và đợi đèn giao thông hơn sáu tháng. 7. Hạn sử dụng của chai nước được dùng để đánh dấu nhựa: Bất kỳ thực phẩm đủ tiêu chuẩn nào cũng có nhãn thời hạn sử dụng trên đó, nhãn này thường cho biết thời hạn sử dụng của thực phẩm. Tuy nhiên, nhãn thời hạn sử dụng trên các sản phẩm như nước tinh khiết không chỉ ra hạn sử dụng của nước, nó thực sự đề cập đến hạn sử dụng của chai nước bằng nhựa. Sau một thời gian nhất định, nhựa có thể vào nước. 8. Giày cao gót được phát minh cho nam giới: ó bắt nguồn từ những người lính Ba Tư vào thế kỷ thứ 10, họ đi giày cao gót để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa. Sau đó, nó trở nên phổ biến trong giới quý tộc nam châu Âu. 9. Có 420 cây xanh cho mỗi người trên hành tinh: Theo nghiên cứu của Yale , Trái đất có 3 nghìn tỷ cây xanh. Con số này tương đương với 420 cây cho mỗi người sống. 10. Lực hấp dẫn khiến mũi và tai to dần lên theo thời gian: Lý do khiến mũi và tai to ra theo tuổi thực sự là do da bị chùng xuống và do tác động của trọng lực lên đó. Điều này cũng xảy ra với các cơ quan khác của cơ thể, tuy nhiên, 2 cơ quan này là những cơ quan dễ nhìn thấy nhất. 11. Nhịp tim đồng bộ với âm nhạc mà chúng ta đang nghe: Âm nhạc có tác động nâng cao tinh thần và thay đổi tâm trạng. Theo một nghiên cứu, nhịp tim đồng bộ với nhịp điệu âm nhạc. 12. Góc hồng trong mắt là mí thứ ba: Chúng ta có thể không biết nhiều về lớp màng bí ẩn trong khóe mắt của chúng ta. Trên thực tế, mô này là tàn tích của mí mắt thứ ba, nổi bật hơn nhiều ở các loài chim và một số động vật có vú để bảo vệ mắt khỏi bụi. Tuy nhiên, đối với con người, lớp màng này không thực sự phục vụ một mục đích nào đó, người ta tin rằng nó sẽ hoàn toàn biến mất theo thời gian. >>>Xem thêm video: Những câu chuyện thú vị xung quanh hạt gạo tại thị trường Châu Âu (Nguồn: VTV24).

