12 bộ phận cơ thể người sẽ biến mất trong tương lai?

1. Xương cụt: Xương cụt hay còn được gọi "xương đuôi" là phần tiêu biến còn lại của đuôi mà hầu hết động vật có vú sử dụng để giữ cơ thể cân bằng và giao tiếp với nhau. 2. Mí mắt thứ ba: Tổ tiên chúng ta, hay ở loài chim và động vật có vú có thể đã có một màng bảo vệ mắt để ngăn chặn và quét sạch bụi bặm. Do đó giờ đây con người vẫn còn giữ lại một nếp gấp nhỏ ở góc trong của mắt. 3. Lông: Ở các loài động vật, lông của chúng có vai trò giữ ấm, cách nhiệt, và thậm chí để đe dọa kẻ thù khi gặp nguy hiểm. Còn với con người, đa phần lông trên cơ thể đều không có mục đích rõ ràng. Ngoại trừ lông mày giúp ngăn mồ hôi chảy vào mắt, râu làm tăng nét quyến rũ, đa phần lông tóc trên cơ thể đều là không cần thiết. Bởi vậy các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai, sẽ có một thế hệ không còn lông trên cơ thể nữa. 4. Xoang cánh mũi (paranasal sinus): Hay còn gọi là xoang bướm. Loại xoang này nằm rất sâu trong khoang mũi, ở vị trí cực kỳ hiểm hóc và khó xác định. Bởi vậy mà khi không may bị viêm nhiễm, các bác sĩ phải cần đến các phương pháp lâm sàng hiện đại như nội soi, chụp cắt lớp... mới có thể chẩn đoán chính xác được. Vấn đề là ở chỗ tác dụng của xoang bướm đến giờ này khoa học vẫn chưa thể nắm được. Rất nhiều người tỏ ra thắc mắc không hiểu sao cơ thể người lại có một hệ thống lằng nhằng, rắc rối mà lại dễ viêm nhiễm như thế. 5. Cơ tai ngoài: Nhiều loài động vật như chó hoặc thỏ có thể tự mình cử động tai mỗi khi nghe thấy âm thanh lạ, nhờ vào một bó cơ đặc biệt phía bên ngoài tai. Nhưng tin được không, hóa ra một số ít người (chiếm khoảng... 1% dân số) cũng có bó cơ này, giúp họ có thể tự cử động tai. Tuy nhiên khả năng ấy thực chất khá vô dụng, không có nhiều ý nghĩa trong thời đại này. 6. Răng khôn: Thời tiền sử, con người có một bộ cơ hàm tương đối lớn, nhằm xử lý các loại thức ăn cứng và nạp được nhiều calorie hơn, hỗ trợ cho quá trình sinh tồn. Sau này, loài người quen dần với những bữa ăn được nấu chín, ăn mềm hơn, nên bộ hàm dần nhỏ lại, và dĩ nhiên răng cũng ít đi. Tuy nhiên, hiện vẫn có ít nhất 5% dân số đang có những chiếc răng thừa. Chúng chính là răng khôn - thứ sẽ mọc ra vào một thời khắc nào đó của tuổi trưởng thành, và khiến bạn phải khổ sở. Dù vậy nếu theo đúng với Thuyết tiến hóa, thì trong tương lai có khả năng những chiếc răng này sẽ không còn xuất hiện nữa. Chỉ là không biết đến bao giờ thôi. 7. Xương sườn cổ: Khoảng 1% dân số thế giới có nhiều xương sườn hơn bình thường, kéo cả lên khu vực gần cổ. Theo Thuyết tiến hóa thì đây có thể là những gì còn sót lại từ thời kỳ khủng long lận, nhưng giờ thì chẳng còn tác dụng gì ngoài việc khiến chúng ta căng thẳng hơn và dễ gây bệnh về thần kinh. 8. Cơ gân tay: Đây là "cơ gân tay" (palmaris longus) - sợi cơ kéo dài từ cổ tay hướng đến cùi chỏ. Và chỉ có khoảng 10% dân số "may mắn" sở hữu nó thôi. Theo Dorsa Amir - chuyên gia nhân chủng học tại ĐH Boston, sợi cơ này là những gì còn sót lại từ quá khứ, khi tổ tiên chúng ta sử dụng chi trước để leo trèo. Có điều ngày nay, sợi cơ này chẳng còn tác dụng gì khác nữa, ngoài việc là bằng chứng củng cố Thuyết tiến hóa của Darwin. 9. Núm vú của đàn ông: Trên thực tế, núm ngực xuất hiện ngay trong thai kỳ ở thời điểm trước khi hormone và gene quy định giới tính can thiệp. Bởi vậy, cả nam cả nữ đều có "núm". Có điều, chiếc núm của đàn ông chẳng để làm gì cả. Và biết đâu đấy, quá trình tiến hóa đôi khi lại khiến bộ phận cơ thể người này biến mất ấy chứ. 10. Chiếc xương sườn số 13: Ở các loài linh trưởng, gần với con người nhất là tinh tinh và khỉ đột, chúng có 13 xương sườn, nhiều hơn 1 so với chúng ta. Nhưng hóa ra, có khoảng 8% dân số vẫn đang sở hữu một nhánh xương sườn thứ 13, dù tác dụng chẳng để làm gì cả. 11. Ngón chân: Có thể bạn sẽ phản đối, nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng con người có thể bước đi và giữ thăng bằng rất tốt mà chẳng cần đến quá nhiều ngón chân. Cụ thể, con người khi bước đi có xu hướng dồn trọng tâm vào ngón chân cái thôi, và đây là xu hướng mới thay đổi thôi. Điều này có nghĩa rằng càng về sau, con người càng bớt phụ thuộc vào các ngón chân, và chúng hoàn toàn có thể biến mất theo như Thuyết tiến hoá. 12. Điểm Darwin: Điểm Darwin (Darwin's point) là tên gọi để chỉ vùng da bị gấp phía trên tai. Quả thực, đây là một trong những bộ phận vô dụng nhất của cái "lỗ nhĩ". Chẳng thấy có tác dụng gì, chỉ tổ giữ bụi và dễ viêm nhiễm thôi.

