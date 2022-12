Xót xa phi tần nổi tiếng Trung Quốc phải chết vì... quá đẹp

Một phi tần nổi tiếng lịch sử Trung Quốc từng được độc sủng chốn hậu cung nhưng cuối cùng có cái kết bi kịch là Trương Lệ Hoa. Mỹ nhân này xuất thân từ goa đình binh gia. Tuy nhiên, do gặp biến cố nên gia đình rơi vào tình cảnh nghèo khó. Dù lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng Trương Lệ Hoa sở hữu dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt đen láy, tóc dài mượt mà. Không những vậy, bà còn là người thông minh, sắc xảo. Dù lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng Trương Lệ Hoa sở hữu dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt đen láy, tóc dài mượt mà. Không những vậy, bà còn là người thông minh, sắc xảo. Vào năm Thái Kiến thứ 14 (582), hoàng đế Trần Tuyên Đế băng hà. Theo đó, thái tử Trần Thúc Bảo lên ngôi, lấy hiệu là Trần Hậu Chủ. Đồng thời, ông hoàng này phong cho Trương Lệ Hoa làm Quý phi. Khi ấy, bà 15 tuổi. Nhà vua chỉ sủng ái Trương Lệ Hoa mà không đoái hoài đến Hoàng hậu Thẩm Vụ Hoa và những phi tần khác. Thậm chí, Trần Hậu Chủ từng nhiều lần đưa sủng phi cùng lên triều ngồi nghe các đại thần bàn chính sự. Không những vậy, Trương Lệ Hoa còn được mẹ của Trần Hậu Chủ là Thái hậu Liễu Kính Ngôn hết mực yêu thương, thiên vị. Theo đó, Hoàng hậu Thẩm Vụ Hoa không có tiếng nói trong cung. Mọi quyền lực trong hậu cung dần rơi vào tay Trương Quý phi. Thậm chí, Trương Quý phi được nhà vua coi như bảo bối nên được cho phép can dự triều chính. Nhiều quyết định quan trọng trong triều do sủng phi này làm chủ. Chính điều này đã khiến quần thần bất mãn với Trần Hậu Chủ, muốn lật đổ ông khỏi ngai vàng. Vào năm 589, nhà Tùy đánh Nam triều. Do thất thế trước quân địch và rơi vào tình huống nguy hiểm nên Trần Thúc Bảo và Trương Lệ Hoa nhảy xuống một cái giếng cạn ở Ngự Uyển để trốn. Tuy nhiên, họ vẫn bị tướng lĩnh nhà Tùy phát hiện. Sau khi bàn bạc, các tướng lĩnh nhà Tùy quyết định phải giết Trương Lệ Hoa bởi vì bà có nhan sắc diễm lệ có thể khiến vương triều diệt vong như Trần Hậu Chủ. Để diệt trừ hậu họa sau này, Trương Lệ Hoa bị giết chết khi 30 tuổi. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

