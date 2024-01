Vì sao Tống Giang cười khi nghe tin mẹ Lý Quỳ bị hổ sát hại?

Tiểu thuyết "Thủy Hử" của Thi Nại Am là tác phẩm được nhiều thế hệ yêu thích. Cuộc đời của 108 vị anh hùng Lương Sơn do Tống Giang đứng đầu thu hút sự tò mò của độc giả. Khi đọc "Thủy Hử", chi tiết mẹ Lý Quỳ bị hổ ăn thịt khiến nhiều độc giả xót xa, tiếc thương. Lý Quỳ, tên hiệu là Hắc Toàn Phong hay còn gọi Thiết Ngưu là một anh hùng Lương Sơn Bạc nổi tiếng lịch sử. Mặc dù có bản tính lỗ mãng, nóng nảy, ngoại hình hung dữ nhưng Lý Quỳ được coi là biểu tượng của sự ngay thẳng, trung thành, tín nghĩa và là người con có hiếu. Lý Quỳ vô cùng hiếu thảo với mẹ. Vì muốn mẹ có cuộc sống tốt đẹp nên Lý Quỳ đã cõng mẹ lên Lương Sơn. Thế nhưng, trên đường đi xảy ra biến cố lớn. Cụ thể, khi thấy mẹ khát nước, Lý Quỳ đã đi tìm nước uống. Đến lúc trở về, anh hùng Lương Sơn Bạc đau đớn phát hiện mẹ đã bị bầy hổ ăn thịt. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, Lý Quỳ dùng sức mạnh và võ nghệ cao cường chiến đấu và đánh chết 4 con hổ hung ác. Sau khi trở về Lương Sơn, Lý Quỳ buồn bã kể lại cái chết của mẹ cho mọi người. Trong khi nhiều người tỏ sự đau buồn, thương tiếc, Tống Giang bật cười và nói: "Ngươi đã giết 4 con hổ, hôm nay trong thôn chúng ta có 2 con hổ còn sống, chúng ta ăn mừng thôi". Điều này khiến Lý Quỳ sững sờ, tức giận. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng, hành động của Tống Giang không phải chế nhạo cái chết của mẹ Lý Quỳ. Thay vào đó, Tống Giang cười vì nhận ra Lý Quỳ không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Bởi lẽ, gia đình của Lý Quỳ không khá giả nên suốt ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mẹ của Lý Quỳ không có nhiều thời gian dạy dỗ, chăm lo cho con trai. Theo đó, khi biết tin Lý Quỳ giết người, bà không lên án hành vi của con trai hay khuyên con đi đầu thú mà lựa chọn theo con trai lên Lương Sơn để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy, khi mẹ của Lý Quỳ bị hổ ăn thịt, Tống Giang và một số người cho rằng nhân vật này không thể thoát khỏi vòng xoay số phận, ác giả ác báo. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

