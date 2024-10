Vì sao phi tần thường tìm cách làm 'thân' với thái giám?

Mỗi hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến có hậu cung "khủng" gồm vài chục cho tới hàng trăm phi tần, mỹ nữ. Do có quá nhiều mỹ nữ trong hậu cung nên không phải người nào cũng có cơ hội lọt vào "mắt xanh" của nhà vua. Chỉ một số phi tần thông minh, xinh đẹp, quyến rũ được hoàng đế sủng hạnh. Nhờ đó, họ có địa vị cao trong hậu cung, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Trái lại, nhiều phi tần cả đời chưa từng gặp nhà vua nên phải sống cô đơn trong hoàng cung cho tới lúc chết. Trong "cuộc chiến" chốn hậu cung, một số phi tần tìm cách làm "thân" với thái giám, nhất là những người đi theo hầu hoàng đế. Họ làm như vậy vì một số mục đích riêng. Đầu tiên, phi tần cố gắng thiết lập mối quan hệ thân thiết với thái giám hầu cận nhà vua để có được những thông tin quý giá về thói quen, sở thích của bậc quân vương. Từ những thông tin do thái giám cung cấp, phi tần có thể khéo léo tìm được cách "ghi điểm", lấy lòng nhà vua. Nếu có được sự yêu thương, chiều chuộng của hoàng đế thì phi tần đó sẽ được sắc phong những vị trí cao trong hậu cung như quý phi, thậm chí là hoàng hậu. Một khi các phi tần được hoàng đế sủng hạnh, mang thai và sinh được công chúa, hoàng tử thì địa vị trong cung càng vững chắc. Họ sẽ tận hưởng cuộc sống xa hoa, quyền lực khiến nhiều người ghen tỵ. Vì vậy, phi tần sẵn sàng "đút lót" tiền, vàng bạc, châu báu... cho thái giám để có thể trở thành sủng phu của nhà vua. Lý do tiếp theo khiến phi tần "cấu kết" với thái giám là nhằm tăng thêm quyền lực trong hậu cung. Do trong hậu cung có rất nhiều phi tần nên cuộc đấu đá, tranh sủng diễn ra khá khốc liệt. Nếu kết thân được với thái giám đi theo hầu hạ hoàng đế thì phi tần sẽ có thể biết được mỹ nhân nào đang đắc sủng. Từ đó, họ sẽ có thể lên kế hoạch để "loại bỏ" tình địch. Thậm chí, một số phi tần cố gắng kết thân với thái giám để họ nói những điều tốt đẹp về mình trước mặt hoàng đế. Khi đó, nhà vua sẽ có ấn tượng mạnh về mình. Thậm chí, những hoạn quan này có thể giúp phi tần hãm hại tình địch. Thái giám làm như vậy vì một khi phi tần mà mình đi theo, ủng hộ đắc sủng, có vị trí cao trong cung thì họ cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh hơn, thậm chí được thăng chức. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần hiếm có con dù được vua sủng ái.

