Vì sao người xưa treo quan tài trên vách đá cheo leo?

Treo quan tài trên vách đá là tập tục mai táng được người dân ở một số dân tộc thiểu số tại Trung Quốc và Philippines thực hiện trong suốt thời gian dài. Trong số này có người Bo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thực hiện việc mai táng người chết trong quan tài treo trên những vách đá cheo leo từ hàng nghìn năm trước. Lý do việc người xưa chôn cất người chết ở vị trí hiểm trở như vậy vì một số lý do. Trong số này có việc người xưa thực hiện việc đặt quan tài ở trên vách núi đá cao nhằm thể hiện lòng tôn kính với người quá cố. Một lý do khác được đưa ra là khi mai táng ở nơi cao như vậy, linh hồn người chết sẽ đến gần hơn với thiên đường. Lý do thực tế hơn là việc đặt quan tài ở trên những vách núi đá cao nhằm ngăn động vật tiếp cận thi thể và ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của tử thi. Thêm nữa, việc chôn cất theo cách này giúp tiết kiệm đất đai canh tác, chăn nuôi. Nằm trên độ cao hàng chục cho tới hàng trăm mét, người chết được an táng trong những cỗ quan tài treo được kỳ vọng sẽ không bị mộ tặc quấy nhiễu. Để có thể treo những cỗ quan tài này lên trên những vách đá cao là một việc làm không hề dễ dàng. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể lý giải cách người xưa vận chuyển quan tài, thi thể và đồ tế có trọng lượng lớn lên những vách đá như thế nào. Video: Trung Quốc: Đập quan tài, buộc người dân phải hỏa táng (nguồn: VTC14).

