Vì sao người Việt chơi quất ngày Tết để chiêu tài gọi lộc, cầu may mắn?

Cây quất là một biểu tượng truyền thống trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Nhưng ít ai biết được ý nghĩa sâu xa của việc trưng cây quất vào ngày Tết. Đầu tiên, theo quan niệm của người xưa, từ “quất” trong tiếng Hán phát âm lên gần như từ “cát” trong cụm “cát tường”, cho nên cây quất thường đi liền với ý nghĩa phước lộc và may mắn. Cũng theo quan niệm truyền thống Á Đông, màu đỏ và vàng cam là màu của may mắn và hạnh phúc ngày năm mới. Đó cũng là màu của những trái quất chín mỗi độ xuân về. Cây quất ngày Tết ra trái rất xum xuê, là biểu tượng cho một năm mới sung túc đủ đầy, cũng như sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình. Loài cây này cũng có rất nhiều lộc non mới nhú vào mùa xuân, mang ý nghĩa tài lộc dồi dào cho năm mới. Về phương diện thẩm mỹ, cây quất mang dáng vẻ cân đối, quả đơm chĩu chịt sẽ khiến không gian ngôi nhà trở nên tươi vui, rạng rỡ, rất thích hợp với không khí của mùa xuân. Cuối cùng, khi hết Tết, quả quất có thể được tận dụng để làm nhiều món như mứt quất, quất ngâm... vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen này giờ không còn phổ biến, thậm chí mai một nhiều vì tâm lý người dân sợ quất cảnh chơi Tết "ngậm" thuốc kích thích, có độc cho sức khỏe con người. Mời quý độc giả xem video: Đi tìm Tết Việt. Nguồn: VTC14.

