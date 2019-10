Vì sao người sinh ngày 20/10 thường tài năng xuất chúng?

Một trong những người nổi tiếng sinh ngày 20/10 là ca sĩ người Úc Dannii Minogue. Cô sinh ngày 20/10/1971 tại Melbourne, Úc. Ảnh: Radio. Tử vi phương Tây cho rằng nữ mạng tuổi Tân Hợi (1971) có cuộc sống vật chất khá no đủ, tự lập nhưng khá lận đận đường tình duyên. Ảnh: DM. Điều này có vẻ như nghiệm đúng với cuộc đời của Dannii Minogue. Sinh ra trong một gia đình khá giả, có cha mẹ và anh chị em đều làm nghệ thuật nên ngay từ nhỏ Dannii Minogue đã sớm tiếp cận với công việc thiết kế thời trang. Ảnh: Santabanta. Xinh đẹp, thành danh và nổi tiếng nhưng Dannii Minogue lại trắc trở trong tình yêu. Cô từng hai lần kết hôn rồi ly hôn. Ảnh: News. Nam diễn viên người Mỹ Viggo Mortensen sinh ngày 20/10/ 1958 tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Anh được khán giả biết đến qua vai diễn trong các bộ phim: Biển lửa, Witness, The Lord of The Rings...Ảnh: We Got This Covered. Nam mạng tuổi Mậu Tuất (1958) gặp nhiều trở ngại khi còn nhỏ.

Thực tế, chàng cao bồi đa tài Viggo Mortensen từng phải làm đủ nghề để kiếm sống như trông vườn, bán hoa...Viggo Mortensen thiếu hụt tình cảm khi cha mẹ ly hôn năm anh mới 11 tuổi. May mắn trong sự nghiệp đã đến với anh ở thời kỳ trung vận. Ảnh: Pinterest. Cũng theo tử vi, nam mạng tuổi Mậu Tuất kết hôn với nữ mạng Bính Thân sẽ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Điều này dường như nghiệm đúng với đường tình duyên của Viggo Mortensen. Ảnh: Viggo-online. Anh kết hôn với ca sĩ Exene Cervenka (tuổi Bính Thân 1956). Cặp đôi nghệ sĩ dắt nhau ra tòa sau 10 năm chung sống. Ảnh: Salon. Trùng ngày sinh với Dannii Minogue, Snoop Dogg là một trong những nghệ sĩ rap xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh: MTV. Con đường sự nghiệp của của nam mạng tuổi Tân Hợi (1971) không được thuận lợi trong những năm đầu khởi nghiệp. Ảnh: Huh. Thực tế, sau hơn 20 năm lăn lộn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Snoop Dogg đã trở thành một huyền thoại sống. Bước vào tuổi 40, Snoop Dogg trở thành một doanh nhân có tiếng và thành đạt trong ngành marketing. Ảnh: Billboard.

