Vì sao chính phủ nhiều nước nhiều năm che đậy sự thật về UFO?

Stanton Terry Friedman là nhà vật lý từng làm việc cho các công ty khổng lồ như Westinghouse và General Electric, ông đã cống hiến gần cả đời cho việc tìm kiếm các manh mối trong những vụ tranh cãi về UFO. Friedman kết luận rằng máy bay của người ngoài hành tinh đã xuất hiện từ nhiều thập niên và các chính phủ luôn cố gắng che giấu sự thật về việc này. Và ông đã nêu ra 5 lý do hàng đầu buộc chính phủ các nước phải che đậy sự thật về UFO. Thứ nhất là không một ai muốn chính phủ địch thủ biết được họ đã phát hiện ra cái gì. Các đặc vụ chính phủ muốn tìm hiểu vật thể bay bị đâm hoạt động như thế nào. Thứ hai, nếu một số nhân vật có uy tín lớn, như Nữ hoàng Anh hay Giáo hoàng tiết lộ về UFO, xã hội sẽ bị đảo lộn và con người sẽ bắt đầu nghĩ về chính bản thân họ thay vì nghĩ rằng họ là công dân của một nước riêng lẻ nào đó. Thứ ba, theo phán đoán của Friedman, nếu thông tin về UFO được xác nhận những người theo đạo Cơ đốc chính thống cho rằng vật thể ngoài hành tinh là “tác phẩm của Quỷ dữ” trích lời người sáng lập câu lạc bộ 700 Pat Robertson và Rev. Jerry Falwell nói. Hai nhân vật này tuyên bố, Trái đất chỉ chứa duy nhất một cuộc sống thông minh ngoài vũ trụ. Cuối cùng, việc xác nhận công khai về UFO sẽ dẫn tới hỗn loạn về kinh tế và cuối cùng bí mật là sự sống của chính phủ. Friedman nhấn mạnh tới 300.000 trang tài liệu mật hiện vẫn lưu giữ trong thư viện Eisenhower, không đề cập gì tới UFO, và những tài liệu mà chính phủ dùng để nói dối gia đình của các phi công thiệt mạng vì máy bay rơi. Nhiều thập niên sau này chính phủ mới thừa nhận về cái chết của các phi công nhưng bóp méo sự thật vụ việc. Cách đây không lâu, cựu quan chức Lầu Năm Góc, John Ratcliffe từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn, rằng chính phủ Mỹ sẽ sớm tiết lộ thông tin về những vụ chạm trán UFO và người ngoài hành tinh. Luis Elizondo từng tiết lộ rằng những giả thuyết mới về người ngoài hành tinh và UFO có thể làm thay đổi các hiểu biết của con người về quy luật vật lý. Theo Elizondo, chính phủ Mỹ khi điều tra về UFO, có phương pháp giống hoạt động chống khủng bố. Elizondo nói UFO là “có thật” và các thông tin liên quan đến UFO “rất đáng chú ý”. Elizondo đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc UFO. Thứ nhất, khó có khả năng xảy ra theo quan điểm của Elizondo, UFO là bí mật công nghệ Mỹ nhưng bị rò rỉ do sự thiếu liên lạc giữa các cơ quan chính phủ. Giả thuyết thứ hai cho rằng, UFO là công nghệ do đối thủ của Mỹ phát triển. Cuối cùng, UFO có liên quan đến các dạng sống bí ẩn ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video:Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

Stanton Terry Friedman là nhà vật lý từng làm việc cho các công ty khổng lồ như Westinghouse và General Electric, ông đã cống hiến gần cả đời cho việc tìm kiếm các manh mối trong những vụ tranh cãi về UFO. Friedman kết luận rằng máy bay của người ngoài hành tinh đã xuất hiện từ nhiều thập niên và các chính phủ luôn cố gắng che giấu sự thật về việc này. Và ông đã nêu ra 5 lý do hàng đầu buộc chính phủ các nước phải che đậy sự thật về UFO. Thứ nhất là không một ai muốn chính phủ địch thủ biết được họ đã phát hiện ra cái gì. Các đặc vụ chính phủ muốn tìm hiểu vật thể bay bị đâm hoạt động như thế nào. Thứ hai, nếu một số nhân vật có uy tín lớn, như Nữ hoàng Anh hay Giáo hoàng tiết lộ về UFO, xã hội sẽ bị đảo lộn và con người sẽ bắt đầu nghĩ về chính bản thân họ thay vì nghĩ rằng họ là công dân của một nước riêng lẻ nào đó. Thứ ba, theo phán đoán của Friedman, nếu thông tin về UFO được xác nhận những người theo đạo Cơ đốc chính thống cho rằng vật thể ngoài hành tinh là “tác phẩm của Quỷ dữ” trích lời người sáng lập câu lạc bộ 700 Pat Robertson và Rev. Jerry Falwell nói. Hai nhân vật này tuyên bố, Trái đất chỉ chứa duy nhất một cuộc sống thông minh ngoài vũ trụ. Cuối cùng, việc xác nhận công khai về UFO sẽ dẫn tới hỗn loạn về kinh tế và cuối cùng bí mật là sự sống của chính phủ. Friedman nhấn mạnh tới 300.000 trang tài liệu mật hiện vẫn lưu giữ trong thư viện Eisenhower, không đề cập gì tới UFO, và những tài liệu mà chính phủ dùng để nói dối gia đình của các phi công thiệt mạng vì máy bay rơi. Nhiều thập niên sau này chính phủ mới thừa nhận về cái chết của các phi công nhưng bóp méo sự thật vụ việc. Cách đây không lâu, cựu quan chức Lầu Năm Góc, John Ratcliffe từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn, rằng chính phủ Mỹ sẽ sớm tiết lộ thông tin về những vụ chạm trán UFO và người ngoài hành tinh. Luis Elizondo từng tiết lộ rằng những giả thuyết mới về người ngoài hành tinh và UFO có thể làm thay đổi các hiểu biết của con người về quy luật vật lý. Theo Elizondo, chính phủ Mỹ khi điều tra về UFO, có phương pháp giống hoạt động chống khủng bố. Elizondo nói UFO là “có thật” và các thông tin liên quan đến UFO “rất đáng chú ý”. Elizondo đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc UFO. Thứ nhất, khó có khả năng xảy ra theo quan điểm của Elizondo, UFO là bí mật công nghệ Mỹ nhưng bị rò rỉ do sự thiếu liên lạc giữa các cơ quan chính phủ. Giả thuyết thứ hai cho rằng, UFO là công nghệ do đối thủ của Mỹ phát triển. Cuối cùng, UFO có liên quan đến các dạng sống bí ẩn ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video:Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.