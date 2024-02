Vì sao Bao Công mặc “long bào” nhưng không bị xử tội khi quân?

Theo sách Tống sử, Bao Công tên thật là Bao Chửng (999 - 1062), tự Hy Nhân. Ông còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như Bao Thanh Thiên, Bao Thị Chế, Bao Hắc Tử, Bao học sĩ hay Bao Long Đồ. Bao Thanh Thiên là một vị quan thanh liêm, chính trực, chấp pháp nghiêm chỉnh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình mà che giấu, bao che cho bất cứ người nào. Ông làm quan dưới triều vua Tống Nhân Tông. Trong suốt thời gian làm quan, Bao Công đã dốc sức cống hiến cho triều đình, phá được nhiều vụ án và được dân chúng yêu mến, kính trọng. Khi xem các bộ phim điện ảnh, truyền hình về Bao Công, khán giả ấn tượng trước hình ảnh vị quan này thường mặc "long bào", uy phong đĩnh đạc khi thăng đường, xử án. Vào thời phong kiến, long bào là trang phục dành riêng cho hoàng đế, thể hiện quyền uy của bậc đế vương. Bất cứ ai cả gan mặc trang phục này thì đều bị định tội mưu phản, không chỉ bản thân mất mạng mà còn khiến gia tộc liên lụy, bị tru di cửu tộc. Do đó, nhiều người tự hỏi Bao Công có bị xử tội khi quân phạm thượng do mặc "long bào" hay không? Trước câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã tra cứu sử liệu về quan phục thời nhà Tống. Theo các nhà nghiên cứu, quan phục thời nhà Tống được chia thành 2 loại: long bào và mãng bào. Trong đó, long bào chỉ dành cho hoàng đế có thêu hoa văn hình đầu rồng hướng lên trên. Thêm nữa, móng rồng được thêu là 5. Màu sắc long bào là màu vàng. Mãng bào thêu hoa văn đầu rồng hướng xuống dưới và chỉ có 4 móng. Trang phục này đa phần có màu đen. Do đó, quan phục mà Bao Công mặc là mãng bào chứ không phải là long bào. Những người không nhìn kỹ và không am hiểu về long bào, mãng bào sẽ có sự nhầm lẫn. Thêm nữa, Bao Thanh Thiên cũng không "to gan lớn mật" ngang nhiên mặc long bào để bản thân và gia đình bị trừng phạt nghiêm khắc. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

