Từ giờ đến 20/11: 3 tuổi bùng nổ vận may, chạm tay ra vàng

1. Tuổi Dần. Tuổi Dần là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Tuổi Dần thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi cho biết, từ giờ đến 20/11, người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy, tuổi Dần còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Dần vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản thậm chí cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe. Càng thăng tiến họ càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. 2. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi tình huống. Con giáp này nắm bắt thời cơ tốt nên có thể phất lên trong một thời gian ngắn. Trước đây, họ đã trải qua khá nhiều biến cố về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tử vi nói rằng trong thời gian sắp tới, vận trình của người tuổi Dậu sẽ thuận lợi hơn, gặp nhiều may mắn. Trước 20/11, con giáp này có thể đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh dốc sức, phát huy sự sáng tạo của bản thân để mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc. Dự báo, từ giờ đến cuối năm, tuổi Dậu sẽ không còn gặp nhiều phiền não. Những chuyện khó khăn, trắc trở sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho nhiều tin vui. 3. Tuổi Thân. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất đáng tin cậy và thông minh. Vận trình trong cuộc sống của họ rất nổi bật, đặc biệt trước 20/11 năm nay sẽ ghi dấu ấn đậm nét. Con giáp tuổi Thân có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Họ hiểu rõ điểm mạnh của mình và nắm bắt cơ hội khởi nghiệp để kiếm được ngày càng nhiều hơn. Họ luôn có ý chí tiến thủ, sự nghiệp phát triển tốt không chỉ trong giai đoạn ngắn mà trong tương lai cũng không thua kém, nhờ đó sẽ tránh xa được nghèo khó. Có thể nói, con giáp tuổi Thân sẽ thu hoạch tốt hơn vào tháng 11 này, làm ăn ngày càng phát đạt, gia đạo yên vui. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm). Mời quý độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.

