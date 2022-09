Top mỹ nhân quyền lực nhất lịch sử nhân loại, ai cũng nể sợ

Nữ hoàng Olga. Năm 945 chồng của bà - vua Igor bị sát hại. Do hai con còn nhỏ, bà lên nắm quyền thay con. Bà là một trong những nữ cai trị đầu tiên của Nga, nổi tiếng không chỉ vì hấp dẫn, xinh đẹp, thông minh mà vì sự tàn nhẫn. Nữ hoàn g Olga sẵn sàng thẳng tay trừng trị những kẻ đối nghịch với mình, trong đó có kẻ đã giết chồng bà. Trong suốt quãng thời gian cai trị đất nước, khoảng 20 năm cai trị, mỹ nhân này đã nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Bà thiết lập con đường thương mại với những đế quốc hùng mạnh xung quanh như Byzantines và Đế quốc La Mã Thánh. Nước Nga dưới thời cai trị của bà trở thành một cường quốc Châu Âu. Nữ hoàng Cleopatra VII của nước Ai Cập cổ đại.nổi tiếng là người phụ nữ đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Với nhan sắc mê hồn của mình, bà đã chiếm được trái tim của 2 người đàn ông quyền lực nhất thời bấy giờ là Hoàng đế La Mã Julius Caesar và vị tướng La Mã dũng mãnh Mark Antony. Cũng nhờ mối quan hệ này, bà đã giữ vững vị trí ngai vàng của mình cũng như hòa bình cho Ai Cập. Theo nhiều tư liệu, bà biết đến 9 thứ ngôn ngữ khác nhau, hiểu biết sâu rộng về thiên văn, địa lý, lịch sử. Bà là một trong những nhân vật nổi tiếng và quan trọng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại và thế giới, được nhân dân thời đó tôn sùng như vị thần.Võ Tắc Thiên là người phụ nữ quyền lực nhất vào triều đại nhà Đường cũng là Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau cái chết của Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên tự ra chiếu chỉ phong mình là nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc ở tuổi 66. Bà cai trị đất nước trong 15 năm, cho đến khi qua đời. Võ Tắc Thiên được mô tả là người tàn nhẫn nhưng cũng là người cai trị đất nước vô cùng hiệu quả. Trong quá trinh cai trị đất nước, bà mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc, sâu vào Trung Á bằng cách tham gia các cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng lãnh đạo đất nước giành chiến thắng chống lại người Tây Tạng và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là hình ảnh nữ hoàng Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2014. Catherine Đại đế là người phụ nữ quyền lực nhất thế kỷ 18. Dưới triều đại của mình, bà đã giúp Đế quốc Nga bành trướng mạnh mẽ bằng cả hai con đường là chinh phạt và ngoại giao, đưa đế quốc Nga hồi sinh mạnh mẽ trở lại. Từ Hi Thái hậu là một trong những người quyền lực nhất của triều đại nhà Thanh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Từ Hi Thái Hậu đóng vai trò lớn trong những cải cách quân sự và tiến bộ công nghệ. Ngoài ra, bà tích cực thực hiện nhiều cải cách khác về đời sống, văn hóa, trong đó có việc giải phóng phụ nữ Trung Hoa khỏi tục bó chân. Hoàng hậu Theodora là một trong những người quyền lực nhất của Đế quốc Đông La Mã. Dưới triều đại của mình, bà đã thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng, đã biến Constantinople thành một trong những thành phố tiên tiến của thời đại đó và cũng thúc đẩy quyền phụ nữ trên khắp đất nước. Nữ hoàng Victoria là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới trong Thế kỉ 19. Thời đại cầm quyền của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng được gọi là Thời đại Victoria. Thời đại của bà được đánh dấu bởi một loạt tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự trên khắp Vương quốc Anh, đặc biệt với sự bãi bỏ chế độ nô lệ và hầu như mọi người dân đều được tham gia bầu cử. Elizabeth I là một trong những nữ hoàng quyền lực nhất đến từ Vương quốc Anh. Bà còn biết đến với danh hiệu Nữ vương Đồng trinh. Chính Nữ hoàng Elizabeth là người thiết lập quyền lực và vị trí cho Nữ hoàng nổi tiếng Victoria. Triều đại của bà được gọi là thời đại Elizabeth. Trong suốt 45 năm cai trị, bà đã cống hiến cho Vương quốc Anh một giai đoạn ổn định quý báu và là nhân tố chủ chốt giúp hình thành ý thức dân tộc cho người Anh. Mời quý độc giả xem video: Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 | VTV24.



Nữ hoàng Olga. Năm 945 chồng của bà - vua Igor bị sát hại. Do hai con còn nhỏ, bà lên nắm quyền thay con. Bà là một trong những nữ cai trị đầu tiên của Nga, nổi tiếng không chỉ vì hấp dẫn, xinh đẹp, thông minh mà vì sự tàn nhẫn. Nữ hoàn g Olga sẵn sàng thẳng tay trừng trị những kẻ đối nghịch với mình, trong đó có kẻ đã giết chồng bà. Trong suốt quãng thời gian cai trị đất nước, khoảng 20 năm cai trị, mỹ nhân này đã nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Bà thiết lập con đường thương mại với những đế quốc hùng mạnh xung quanh như Byzantines và Đế quốc La Mã Thánh. Nước Nga dưới thời cai trị của bà trở thành một cường quốc Châu Âu. Nữ hoàng Cleopatra VII của nước Ai Cập cổ đại.nổi tiếng là người phụ nữ đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Với nhan sắc mê hồn của mình, bà đã chiếm được trái tim của 2 người đàn ông quyền lực nhất thời bấy giờ là Hoàng đế La Mã Julius Caesar và vị tướng La Mã dũng mãnh Mark Antony. Cũng nhờ mối quan hệ này, bà đã giữ vững vị trí ngai vàng của mình cũng như hòa bình cho Ai Cập. Theo nhiều tư liệu, bà biết đến 9 thứ ngôn ngữ khác nhau, hiểu biết sâu rộng về thiên văn, địa lý, lịch sử. Bà là một trong những nhân vật nổi tiếng và quan trọng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại và thế giới, được nhân dân thời đó tôn sùng như vị thần. Võ Tắc Thiên là người phụ nữ quyền lực nhất vào triều đại nhà Đường cũng là Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau cái chết của Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên tự ra chiếu chỉ phong mình là nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc ở tuổi 66. Bà cai trị đất nước trong 15 năm, cho đến khi qua đời. Võ Tắc Thiên được mô tả là người tàn nhẫn nhưng cũng là người cai trị đất nước vô cùng hiệu quả. Trong quá trinh cai trị đất nước, bà mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc, sâu vào Trung Á bằng cách tham gia các cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng lãnh đạo đất nước giành chiến thắng chống lại người Tây Tạng và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là hình ảnh nữ hoàng Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2014. Catherine Đại đế là người phụ nữ quyền lực nhất thế kỷ 18. Dưới triều đại của mình, bà đã giúp Đế quốc Nga bành trướng mạnh mẽ bằng cả hai con đường là chinh phạt và ngoại giao, đưa đế quốc Nga hồi sinh mạnh mẽ trở lại. Từ Hi Thái hậu là một trong những người quyền lực nhất của triều đại nhà Thanh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Từ Hi Thái Hậu đóng vai trò lớn trong những cải cách quân sự và tiến bộ công nghệ. Ngoài ra, bà tích cực thực hiện nhiều cải cách khác về đời sống, văn hóa, trong đó có việc giải phóng phụ nữ Trung Hoa khỏi tục bó chân. Hoàng hậu Theodora là một trong những người quyền lực nhất của Đế quốc Đông La Mã. Dưới triều đại của mình, bà đã thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng, đã biến Constantinople thành một trong những thành phố tiên tiến của thời đại đó và cũng thúc đẩy quyền phụ nữ trên khắp đất nước. Nữ hoàng Victoria là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới trong Thế kỉ 19. Thời đại cầm quyền của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng được gọi là Thời đại Victoria. Thời đại của bà được đánh dấu bởi một loạt tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự trên khắp Vương quốc Anh, đặc biệt với sự bãi bỏ chế độ nô lệ và hầu như mọi người dân đều được tham gia bầu cử. Elizabeth I là một trong những nữ hoàng quyền lực nhất đến từ Vương quốc Anh. Bà còn biết đến với danh hiệu Nữ vương Đồng trinh. Chính Nữ hoàng Elizabeth là người thiết lập quyền lực và vị trí cho Nữ hoàng nổi tiếng Victoria. Triều đại của bà được gọi là thời đại Elizabeth. Trong suốt 45 năm cai trị, bà đã cống hiến cho Vương quốc Anh một giai đoạn ổn định quý báu và là nhân tố chủ chốt giúp hình thành ý thức dân tộc cho người Anh. Mời quý độc giả xem video: Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 | VTV24.